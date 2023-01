Dura 5 horas y acaba de llegar a Netflix: una perturbadora antología de anime que nos pone los pelos de punta con lo mejor de Junji Ito

Estaba entre lo mas esperado de la temporada de invierno de anime, para poner un puntito de terror en nuestras pantallas. 'Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro' ya se ha estrenado en Netflix para adaptar a formato animado varias historias del maestro del terror japonés, y nos ha dejado una colección muy ecléctica y que se deja ver demasiado bien.

Costumbrismo paranormal y realismo perturbador

Hace unos años ya se estrenó 'Junji Ito Collection', una primera antología basada en la obra del mangaka de la que también se encargó Studio Deen. Los mangas de Junji Ito se han adaptado en varias ocasiones, tanto a anime y videojuegos como a películas en acción real, pero en 'Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro' algunas historias han saltado al anime por primera vez y directamente a Netflix.

La antología de anime en total consta de 12 episodios que recogen 20 historias, incluyendo 'Tomie', 'The Hanging Ballons', 'Unendurable Labyrinth', 'Bullied', 'The Strange Hikizuri Siblings: The Seance', 'The Long Hair in the Attic' y 'Where the Sandman Lives'.

Si llegamos de nuevas a la obra de Junji Ito, este anime de 'Relatos japoneses de lo macabro' es una introducción perfecta, con episodios cortos y contenidos que equilibran muy bien el suspense y el terror. Eso sí, no esperéis terror con jumpscares y asesinos con cuchillos, porque el horror de 'Junji Ito Maniac' se basa más en una atmósfera intranquila y perturbadora, donde sabes que algo no está bien en lo que aparentemente es un día normal en una calle normal... Y que te puede alcanzar en cualquier momento.

Y también hay que avisar, si también buscamos explicaciones sesudas a los horrores casi costumbristas que nos muestra la antología, podemos esperar sentados. Las situaciones perturbadoras (y desgarradoras) simplemente ocurren, y hay que aceptarlas como vienen sin que tengan necesariamente una resolución.

Studio Deen consigue una mejora bastante grande desde lo que pudimos ver en su momento en la anterior antología. Sigue sin estar a la altura del material original si esperamos que ciertas escenas sean igual de perturbadoras (y asquerosas), pero quizás así también han logrado hacer ciertas historias un poco más accesibles.

Por desgracia, lo que le puede echar en cara que el acabado sigue siendo un poco estático e incluso genérico con una animación que no es especialmente sobresaliente. Donde sí se puede decir del apartado visual es que consiguen captar perfectamente esa atmósfera cotidiana pero perturbadora y unos personajes muy expresivos que resaltan muy bien cada situación.

'Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro' es perfecta para una buena maratón de suspense y terror psicológico en el que tampoco falta un puntillo de horror corporal. No se puede medir con la calidad de la obra original de Ito, pero sí que es una antología que traslada muy bien el tono y que consigue engancharte desde el primer momento.