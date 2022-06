'Dr. Stone' nos lleva de expedición: tráiler y fecha de estreno del capítulo especial centrado en una aventura de Ryusui

Todavía nos toca esperar hasta 2023 para poder ver la tercera temporada del anime de 'Dr. Stone', aunque mientras tanto tenemos un capítulo especia centrado en Ryusui a la vista este mismo verano y ya sabemos cuándo se estrenará.

De travesía con Ryusui

'Dr. Stone: Ryusui' será un capítulo especial desarrollado por TMS Entertainment, quienes también han desarrollado la serie principal de anime junto a 8PAN. Si nos fiamos de este nuevo tráiler, el especial promete muchísima acción y también se plantea como la antesala perfecta de cara a la tercera temporada.

El especial se estrenará en Japón el próximo 10 de julio y por desgracia todavía no hay noticias respecto a su distribución a nivel internacional. Las dos primeras temporadas de 'Dr. Stone' se pueden ver en Crunchyroll, y teniendo en cuenta que la plataforma distribuirá las OVAs de 'Boku no Hero' que se estrenan este verano no habría que descartar que también se hagan con la licencia internacional del episodio de Ryusui.

La serie principal de 'Dr. Stone' se ambienta en un futuro lejano donde toda la humanidad ha permanecido petrificada durante milenios. Un adolescente llamado Taiju se despierta rodeado de estatuas y descubre que su amigo Senku, quien siempre ha tenido mucho talento con la ciencia, lleva meses despierto y tiene un plan para restaurar la civilización a lo que una vez fue.

Dr. STONE: Ryusui TV Anime Special New Key Visual. pic.twitter.com/EhMMMgEMpq — Shonen Jump News - Unofficial (@WSJ_manga) June 12, 2022

Este capítulo en concreto se centrará en Ryusui Nanami, un joven que es revivido por Senku durante sus viajes y es conocido por sus increíbles habilidades para navegar. Gracias a su talento juega un papel muy importante en 'Dr. Stone' y este especial nos mostrará una de sus expediciones.