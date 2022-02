'Dr. Stone': una de las series de manga más potentes de los últimos años termina en unos días

Siempre es triste cuando una serie popular acaba, y es que aunque era un rumor a gritos, finalmente se ha confirmado que el manga de 'Dr. Stone' publicará su último capítulo este domingo.

'Dr. Stone' se ha convertido en una de las series shonen más populares de los últimos años, a pesar de que solo lleva apenas cinco años en publicación dentro de la revista Shūkan Shōnen Jump. Hace tiempo ya se había venido anticipando que el manga terminaría en algún momento de 2022, pero la editorial finalmente Shueisha ha confirmado que el capítulo final se publicará esta misma semana.

El anuncio ha llegado con los capítulos nuevos de varias series que se publican semanalmente, entre las que está 'Dr. Stone'. La serie creada por Riichiro Inagaki e ilustrada por Boichi tendrá tendrá una doble página especial a color y 26 páginas para cerrar con este capítulo final que saldrá a la venta el 6 de marzo, lo que también coincide con el quinto aniversario del manga.

Dr. STONE is ending next week?!! The next chapter is said to be the climax of the story with 26 pages planned. It’s also the 5th Anniversary for the series.



Boichi wrote in his comment: “The past 5 years with Dr. STONE has been astounding, amazing, thrilling, and dynamic!” pic.twitter.com/8cfmUidyt4