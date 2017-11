Los 17 mejores animes que puedes ver en Netflix, Filmin y Amazon

Desde que las plataformas de video on demand empezaron a funcionar en España, su oferta audiovisual se ha incrementado exponencialmente. Con la llegada, primero de Netflix, y después de Amazon Prime Video, que se sumaron a Filmin y los servicios disponibles, los espectadores españoles han podido seleccionar los contenidos que querían ver y disfrutar sin restricciones horarias ni de publicidad.

En concreto, la industria del anime ha aumentado su oferta a través de este tipo de plataformas, lo que ha hecho que numerosas propuestas, tanto recientes como clásicas, hayan llegado a las pantallas españolas. En base al catálogo disponible en Filmin, Amazon Prime y Netflix, seleccionamos 17 obras imperdibles -tanto producciones para televisión como largometrajes- del anime.

‘Akira’ (1988). Katsuhiro Otomo

Hablar de ‘Akira’ es hablar de uno de los grandes clásicos de la animación contemporánea. Gracias a este largometraje, basado en el manga homónimo de su director, Katsuhiro Otomo, la distribución de animación japonesa se internacionalizó y se reivindicó en todo el mundo, sentando cátedra dentro de la estética cyberpunk.

La representación distópica de un Tokyo reconstruido tras el desastre nuclear, los disturbios sociales, la tensión militarista y las fuerzas incomprensibles son las piezas que componen este delicioso puzle, imperdible para los que quieran entender el género cyberpunk y la ciencia-ficción contemporánea.

Disponible en Netflix y Amazon Prime

‘Bailando con vampiros’ (2010). Akiyuki Shinbo

El director de ‘Puella Magi Madoka Magica’, de la que hablaremos más adelante, realizó en 2010 esta llamativa propuesta que recuerda bastante en su idea original a la serie ‘True Blood’, de Allan Ball. Basada en la novela gráfica de Nozumu Tamaki, cuenta la historia de Mina Tepes, la reina de los vampiros.

Mina Tepes tomará la decisión de revelar la existencia al mundo de éstos, creando un distrito especial para los vampiros frente a las costas de Japón. Mucha acción y sangre, sumadas a un interesante diseño y premisa hacen de ‘Bailando con vampiros’ una obra que hará las delicias de los ávidos del anime.

Disponible en Filmin

‘Buda. El gran viaje’ (2011). Kozo Mirishita

Conocido por ser codirector de ‘Los caballeros del Zodiaco’, Kozo Mirishita se embarcó en la titánica tarea de adaptar el manga de uno de los creadores más importantes de la historia japonesa: Osamu Tezuka. La obra del apodado “padre del manga”, conocida especialmente por dar vida a ‘Astroboy’, nos cuenta la historia de Siddharta Gautama y su camino hacia la iluminación, historia que Tezuka narró durante más de diez años y que ha tardado más de cuarenta en ser adaptada a la gran pantalla.

De príncipe a asceta, se convertiría en el primer Buda y en el fundador de la corriente religiosa. ‘Buda. El gran viaje’ es la primera película sobre el manga homónimo, cuya segunda parte también está disponible en Filmin, a la espera del lanzamiento del final de la trilogía.

Disponible en Filmin

‘Castlevania' (2016), Sam Deats

Aunque no es un anime al uso, ya que su producción es americana, ‘Castlevania’ es una de las grandes apuestas de Netflix entre sus originales. Basada en el videojuego Castlevania III, el anime de tan sólo cuatro capítulos nos cuenta la historia del último superviviente del clan Belmont, Trevor, que intenta salvar a Europa del Este de Drácula.

A pesar de ser especialmente corta, con su gran atmósfera y la rica mitología que hereda del videojuego original, ‘Castlevania’ se convierte en un entretenido y adictivo producto que necesita cuanto antes el estreno de su segunda temporada, prevista para 2018 y que contará con ocho capítulos.

Disponible en Netflix

'Cowboy Bebop’ (1998), Shichiro Watanabe

Shichiro Watanabe es uno de los directores de anime más famosos en la industria. Y sin duda, su catapulta a la fama fue ‘Cowboy Bebop’, uno de los animes más interesantes de los noventa, además de uno de los más queridos.

En un genial popurrí de géneros que van desde la ciencia-ficción al noir, pasando por el policiaco o el western, este particular cóctel se sirve de un grupo de personajes carismáticos y entrañables con los que es muy sencillo empatizar para convertirse, sin lugar a dudas, en un clásico instantáneo. ‘Cowboy Bebop’ tiene, además, una fantástica banda sonora que hará las delicias de los aficionados a la música.

Disponible en Amazon Prime

'La chica que saltaba a través del tiempo’ (2006), Mamoru Hosoda

Mamoru Hosoda es uno de los directores con más proyección internacional en el panorama de la animación japonesa. En ‘La chica que saltaba a través del tiempo’ vemos la historia de Makoto, una joven que quiere exprimir al máximo su estancia en el instituto, ya que al siguiente año quizá no continúe estudiando junto a sus amigos.

En esa tesitura descubre que puede ir atrás en el tiempo dando grandes saltos. Con esta simpática premisa y una fluida animación, ‘La chica que saltaba a través del tiempo’ se configura como un fantástico divertimento muy llevadero y de gran belleza.

Disponible en Netflix

'Ghost in the Shell’ (1995), Mamoru Oshii

Una de las historias más famosas del anime es ‘Ghost in the Shell’, que más allá de la adaptación estadounidense que protagonizó Scarlett Johansson es una de las propuestas más míticas de ciencia-ficción del panorama japonés. En 'Ghost in the shell', lo humano y lo robótico pasean de la mano.

La obra de Oshii es un interesantísimo ejercicio de reflexión acerca de la condición de lo humano, de la memoria y de la conciencia. También destaca su fantástico diseño de personajes y su animación, además de una banda sonora que añade aún más significados a la historia que se cuenta. Cuenta con numerosas continuaciones en televisión y cine.

Disponible en Amazon Prime

‘Haikyuu!!’ (2014), Susumu Mitsunaka

El spokon es uno de los géneros más atípicos respecto a la visión occidental dentro de la industria del anime. Para los japoneses, sin embargo, la temática deportiva, casi siempre en el ámbito del instituto, es uno de los más interesantes y habituales en el anime. ‘Haikyuu!!’, en particular, cuenta las andanzas de un equipo de voleibol que, con la llegada de dos ambiciosos chicos de primer año, quiere volver a recuperar la gloria pasada.

Además de una producción que mima especialmente el movimiento y procura dejar de lado la animación limitada, ‘Haikyuu!!’ destaca por sus carismáticos personajes y el diseño de éstos. El voleibol a la japonesa mola más.

Disponible en Netfix y Amazon Prime

‘El jardín de las palabras’ (2013), Makoto Shinkai

Antes de superar en taquilla a ‘El viaje de Chihiro’ y hacer historia con ‘Your name’, Makoto Shinkai ya gozaba de una dilatada trayectoria. Su proyecto previo a ‘Your name’, ‘El jardín de las palabras’, es un bello mediometraje en el que un joven que sueña con ser diseñador de zapatos comienza a encontrarse en la temporada de lluvia con mujer mayor que él en un parque.

Esta melancólica historia tiene especial interés por su magnífica animación y su entrañable tristeza, y es una iniciación magnífica a la obra de su director.

Disponible en Amazon Prime

‘Jojo's Bizarre Adventure’ (2012), Naokatsu Tsuda, Ken'ichi Suzuki

Hablar de ‘Jojo's Bizarre Adventure’ es, inevitablemente, hablar de memes. Además de ser una de las historias más longevas de la historia del shonen, comenzando su publicación en 1986, es también una de las favoritas de ese lugar oscuro que se llama Internet. ‘Jojo's Bizarre Adventure’ no es para todo el mundo, ni si quiera para los fanáticos del anime.

Es una historia que puede llegar a parecer simplona, pero no nos engañemos: su longevidad le ha dado pie al coqueteo con casi todos los géneros posibles, y su diseño de personajes ultra-masculinizados ha sentado cátedra. Y sólo por la cantidad de referencias frikis que sólo se captan si se conoce la serie, merece la pena verla. En Netflix está disponible la primera temporada, con 26 capítulos de los 113 que hay hasta la fecha.

Disponible en Netflix

‘Puella Magi Madoka Magica’ (2013), Akiyuki Shinbo

A pesar de estar denostado, principalmente por desconocimiento, el género de las chicas mágicas es uno de los más populares. Muchos conocemos más de uno casi sin saberlo: ‘Sailor Moon’ o ‘Sakura Card Captor’ son quizá dos de los ejemplos más famosos. El interés de ‘Puella Magi Madoka Magica’ recae no tanto en su premisa dramática, que ya está más que explorada, sino en las reflexiones que plantea.

¿Qué significa tener poderes? ¿Qué responsabilidad conlleva para las chicas mágicas serlo? Con estas preguntas y la promesa de emociones fuertes si os da por ver la serie, insisto en la recomendación.

Disponible en Amazon Prime

‘Samurai Champloo’ (2004). Shichiro Watanabe

Heredero directo de ‘Cowboy Bebop’, ‘Samurai Champloo’ es otra suerte de anime de culto que todos los aficionados a la animación deberían ver. Siguiendo líneas similares en lo narrativo, construcción de personajes o diseños de su hermano mayor, ‘Samurai Champloo’ nos cuenta la historia de dos samuráis bastante cabezotas que pelean a muerte hasta que una chica les convence para encontrar al samurái que huele al perfume de semillas de girasol, aparcando su duelo hasta entonces.

La historia funciona francamente bien, y el carisma de sus personajes, uno de los puntos fuertes de las producciones de Shichiro Watanabe, hacen que la serie merezca la pena.

Disponible en Amazon Prime

‘Sherlock Holmes’ (1980), Hayao Miyazaki, Kyosuke Mikuriya

Antes de comenzar su andadura en el mundo del cine, Hayao Miyazaki trabajó como animador a las órdenes de Isao Takahata, su colega y compañero de trabajo en Studio Ghibli, en numerosas producciones para televisión. En 1982 se le encargó la adaptación de la obra de Arthur Conan Doyle, y Miyazaki preparó y dirigió varios episodios hasta que la cadena congeló el proyecto por problemas de derechos.

Miyazaki abandonó el proyecto, que se retomó en 1984, año en el que se estrenó manteniendo los episodios que el director había realizado. Fue la última participación de Miyazaki en televisión.

Disponible en Filmin

‘La tumba de las luciérnagas’ (1988), Isao Takahata

Desde que comenzara la andadura de Studio Ghibli, el buque lo capitaneó Hayao Miyazaki con sus fantasiosas y geniales historias. Sin embargo, e incluso injustamente, quedó en la sombra otro de los grandes cineastas contemporáneos de Japón por el simple hecho de ser también parte del mítico estudio de animación: Isao Takahata.

Si Miyazaki estrenó la inolvidable y casi legendaria ‘Mi vecino Totoro’ en 1988, Takahata hizo lo propio con ‘La tumba de las luciérnagas’, una durísima y bella película antibélica que habla sobre los desastres de la Segunda Guerra Mundial y que debería ser de visionado obligatorio.

Disponible en Netflix

‘Your lie in April’ (2015), Kyôhei Ishiguro

Esta dramática histórica, de una fantástica factura visual y un preciosista diseño de personajes, fue una de las revelaciones en el año de su estreno. ‘Your lie in April’ es una representación del duelo y la pérdida a través de la música, que sirve como hilo conductor para hablar de la muerte y la superación de los traumas.

Este melodrama, que puede pecar precisamente de ser demasiado dramático, es uno de los animes más llamativos que se han realizado en los últimos años. Destaca, como es lógico, por su banda sonora y la belleza de sus imágenes.

Disponible en Amazon Prime

‘Your name’ (2017), Makoto Shinkai

Ya hablábamos antes del hito que consiguió Makoto Shinkai con ‘Your name’, alabada por la crítica y refrendada en taquilla con un tremendo éxito en Japón. A través de una divertida premisa, se nos cuenta la historia de dos jóvenes, un chico y una chica, que intercambian su cuerpo sin saber cómo ni por qué.

Aunque heredero de Miyazaki, Shinkai desarrolla una temática propia y personal que se acerca mucho más a los sentimientos humanos y que explora en esta obra sencilla, humilde y llena de cotidianidad.

Disponible en Filmin

‘Welcome to the ballroom’ (2017), Yoshimi Itazu

Detrás de ‘Welcome to the ballroom’ está parte del equipo de ‘Haikyuu!!’, lo que nos explica las similitudes en animación e incluso estilización de personajes entre ambas. Sin embargo, este anime trata sobre la danza deportiva, y adquiere un cariz similar al spokon pero con otro tipo de preocupaciones.

Las animaciones, que palidecen en comparación al fantástico arte del manga que adapta, buscan más la imagen estética de sus personajes, lo que la convierte, más allá de su historia, una producción que merece la pena seguir.

Disponible en Amazon Prime