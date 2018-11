Drácula siempre regresa: Netflix renueva 'Castlevania' por una tercera temporada

Netflix ha encargado una tercera temporada de 'Castlevania'. La oscura fantasía animada medieval basada en el clásico videojuego de Konami tendrá diez nuevos episodios.

Mientras la segunda temporada de 'Castlevania' comenzó a emitirse hace unos días, la plataforma ya ha encargado una nueva tanda de episodios para los que regresará el prolífico Warren Ellis escribiendo y produciendo. 'Castlevania' sigue a Trevor, el último superviviente del deshonrado clan Belmont, que intenta salvar a Europa del Este de la extinción de la mano de Vlad Dracula Tepes.

Ahora ya no está solo, y sus inadaptados compañeros pelearán para encontrar una manera de salvar a la humanidad de la extinción a manos de un Drácula enloquecido.

Adi Shankar, uno de las productores ejecutivos de la serie, expresó su entusiasmo en redes y agradeció a Netflix y al equipo creativo del de la serie por su renovación.

Castlevania Season 3 just got greenlit!!!! 🔥🔥🔥. Thank you to Netflix and to our wonderful fans. This is a dream come true. I’m so happy. Lots of love to go around.