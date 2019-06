'Neon Genesis Evangelion': en qué orden ver el mítico anime que ha llegado a Netflix (sin enloquecer en el intento)

Fueron muchos los animes destacados en la prodigiosa década de los noventa. En la televisión japonesa de la época convivieron ficciones tan personales como 'Cowboy Bebop' o la improbable 'Serial Experiments Lain', así como fenómenos de la talla de 'One Piece' y 'Detective Conan'. Quizá uno de los casos más llamativos es el de 'Neon Genesis Evangelion', la magnum opus de Hideaki Anno, que ha llegado a Netflix, y bien merece un recordatorio.

La serie, estrenada en Japón en 1995, se granjeó rápidamente un puesto entre las producciones más destacadas de la temporada por su premisa y el tratamiento de sus personajes, además de su estilizada propuesta estética y sus retorcidos planteamientos. Pero el riesgo de las apuestas formales de esta producción no nacieron únicamente del interés de Anno, sino que también fue fruto de las circunstancias en las que fue ideada.

El final de 'Evangelion' fue escueto no sólo en respuestas sino también en la imaginativa concepción original de su creador. Para más inri, la significativa cantidad de producciones relacionadas a la serie complica el orden del visionado de manera considerable, con cambios destacados y finales alternativos respecto al anime de 1995. Por ello, desde Espinof os traemos no sólo una explicación, sino también una propuesta de orden para ver la serie sin enloquecer en el intento.

Para empezar: el anime original

Lo mejor para iniciarse en 'Evangelion' es ver los 26 capítulos que componen el anime original creado por Hideaki Anno. En el anime participaron algunos destacados nombres de la industria de animación japonesa, como Hiroyuki Imaishi -'Tengen Toppa Gurren Lagann', 'Kill la Kill'-, Yoh Yoshinari -'Little Witch Academia'- o los diseñadores de personajes Yoshiyuki Sadamoto -colaborador de Mamoru Hosoda además de dibujante del manga de 'Evangelion'- e Ikuto Yamashita.

La primera mitad del anime configura con cierta originalidad una interesante propuesta sobre la psique humana y la madurez a través de mechas, los robots gigantes controlados por personas para eliminar amenazas de la humanidad. Lo llamativo es que éste era un género habitualmente dirigido a niños, por lo que la subversión inicial de 'Evangelion' fue cambiar su audiencia objetiva.

Anno no quería artificio ni espectadores que valoraran la espectacularidad de las escenas de acción, sino una audiencia interesada en los conflictos internos de sus protagonistas y la rica iconografía de la serie. Pero es a partir de la segunda parte cuando la cosa empieza a irse de madre.

Cada vez más introspectivo, menos agradecido pero más atractivo para el espectador, más crudo y más esquizofrénico, el anime se pliega sobre su propia premisa y prácticamente olvida a los mechas para dedicarse en exclusiva en la psicología de sus personajes y su incapacidad para enfrentarse a sus inseguridades.

La paranoia y la negación se vuelven parte esencial de la narración, y las grandes animaciones se diluyen hasta convertirse en imágenes más estáticas y significantes, culminando en un final que resulta hasta líquido en lo visual y narrativo.

'Death and Rebirth': Repensando la recta final

Que un anime de popularidad tan masiva tuviera un final tan hermético indignó a no pocos de sus seguidores, visiblemente cabreados incluso hoy en día. Para paliar estas quejas llegó en 1997 la película 'Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth', una revisión que vendría a llenar los huecos que había dejado el desenlace de la historia y, en especial, sus últimos capítulos.

'Death', la primera parte de esta suerte de película, era una revisión en 70 minutos de los primeros 24 episodios de la serie, con imágenes que no fueron mostradas en el anime original -aunque más tarde se incorporaron a las versiones domésticas de 'Evangelion', donde destacaron los montajes del director de los capítulos 21 a 24-. Tras varias reediciones, esta primera parte terminó llamándose 'Death(true)2', lanzada en 1998, eliminando y añadiendo imágenes sobre el montaje anterior. Ésta fue la versión que se comercializó en Occidente.

'Rebirth', por su parte, compuso la segunda mitad de la película, y conformó el que sería el inicio de una nueva versión del final, que sería más tarde lanzado como película individual bajo el título 'The End of Evangelion'. La idea inicial para 'Rebirth' era la de realizar una reinterpretación de los dos últimos capítulos del anime, "Air" y "Sincerely yours", pero tan sólo se realizaron 27 minutos de estos episodios, quedando incompletos.

Esta nueva versión del final de la serie se convirtió en un indiscutible éxito de taquilla, obteniendo hasta octubre de 1997 más de mil millones de yenes de recaudación. Sin embargo, la historia de 'Evangelion' no acabó ahí.

Hacia un nuevo final: 'The End of Evangelion'

Como adelantábamos, la idea original del fragmento 'Rebirth' era la reinterpretación de los dos episodios finales del anime. Sin embargo, tan sólo se lanzaron 27 minutos, quedando incompleta esta nueva versión. Para subsanar esta falta, llegó 'The End of Evangelion', un verdadero portento animado que reinterpretó el desenlace de la serie para darle un cariz aún más oscuro y pesimista que el de la versión original.

Además de cambiar los episodios finales, 'The End of Evangelion' añadió un desangelado epílogo que culminó con el final alternativo de la franquicia. Esta nuevo desenlace, además de dejar algunas imágenes clavadas en la retina de sus espectadores, tuvo también un resultado especialmente lucrativo.

La película recaudó, al igual que su predecesora, 'Death and Rebirth', más de mil millones de yenes en la taquilla japonesa, al mismo tiempo que se alzó con el premio de la prestigiosa revista Animage en 1997 o el galardón como "Mayor sensación pública del año" de la Academia Japonesa de Cine.

La película fue incluida en 'Revival of Evangelion', un nuevo recopilatorio que aunó la versión final de 'Death & Rebirth' y 'The End of Evangelion'. En esta nueva versión se eliminó la parte correspondiente al fragmento 'Rebirth', ya que estos 27 minutos se solapaban con el inicio de 'The End of Evangelion', mientras que el fragmento correspondiente a 'Death' que se incluyó fue 'Death(true)2'. Así culminaba el trayecto de la franquicia, al menos en lo que se refiere a cine y televisión… hasta 2007.

'Rebuild of Evangelion': ¿Remake o reboot?

Hideaki Anno, no contento aún con el resultado de 'Neon Genesis Evangelion', decidió hacer la más difícil todavía: una nueva versión de la historia íntegra del anime para acercar a nuevos espectadores a la franquicia. Así comenzó 'Rebuild of Evangelion', una tetralogía aún inconclusa que comenzó en 2007 con 'Evangelion 1.0: You are (not) alone'.

Esta primera entrega cubre los eventos de los seis episodios iniciales del anime, con algunas diferencias respecto al original y mayor velocidad en la narración de los eventos. Con 'Evangelion 2.0: You can (not) advance', estrenada en 2009, esta serie de reboots comenzó su separación definitiva del anime, pues se incluyen nuevos personajes y muchos de los eventos que ocurren en la película difieren de forma significativa de los que acontecen en la serie e incluso en las películas.

Fue 'Evangelion 3.33: You can (not) redo', que llegó en 2012, la que confirmó que 'Rebuild of Evangelion' es una historia completamente distinta de la que Anno planteó, con un salto temporal de catorce años respecto a la anterior entrega y pocas o ninguna referencia a 'Neon Genesis Evangelion'.

Este nuevo camino aún tiene pendiente el desenlace de la tetralogía, la esperada 'Evangelion 3.0+1.0', de la que sólo hay un pequeño teaser disponible y que prevé su estreno para 2020. Aunque la película fue concebida para llegar a las salas hasta cinco años antes, Anno declaró que necesitaba un descanso de la franquicia. Por ello el director se puso manos a la obra con la celebrada 'Shin Godzilla' antes de enfrentarse a un nuevo final para 'Evangelion'.

'Neon Genesis Evangelion': narrativa intermedial

Además de continuaciones, finales alternativos y reboots incompletos, 'Evangelion' ha desarrollado una amplia gama de producciones paralelas que amplían más si cabe su ya extenso universo.

Es el caso del manga original, que comenzó a publicarse antes del estreno de la serie para publicitarla pero fue rápidamente alcanzada por el anime. De hecho, la versión en viñetas de 'Evangelion', de la que se encargó el diseñador de personajes Yoshiyuki Sadamoto junto al propio Anno no finalizó hasta 2013.

La franquicia llegó a lanzar hasta doce videojuegos para diversas consolas -Sega Saturn, Play Station, Nintendo 64, Play Station 2, Nintendo DS, PSP, ordenador…-, e incluso algunos de estos fueron adaptados, de nuevo, al manga. Fue el caso de 'Neon Genesis Evangelion: Angelic Days', obra de Fumino Hayashi inspirada en el videojuego ‘Neon Genesis Evangelion: Girlfriend of Steel 2nd’.

Esta naturaleza híbrida y de continua complementariedad dota a a la franquicia de una inesperada riqueza que va más allá de su condición como producto audiovisual. Su rango de lectura y amplitud respecto a sus potenciares lectores/espectadores convierten a este anime en una muestra de portento industrial que no reniega de sus peripecias narrativas, al mismo tiempo que se confirma que fue una muestra de precocidad.

Pues, por mucho que lo transmedial esté de moda en la producción audiovisual contemporánea, en Japón el cruce entre medios no es nada nuevo. Para muestra, un botón: 'Neon Genesis Evangelion'.