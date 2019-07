Crunchyroll: cómo funciona el Netflix del anime y siete recomendaciones para empezar a disfrutar de la plataforma

Aunque son muchos los fans del anime, no son tantas las plataformas que disponen de una gama amplia de estos productos en su catálogo. Y es que a pesar de la insistencia de Netflix en acaparar al público otaku con la inclusión de obras clásicas como 'Cowboy Bebop' o 'Neon Genesis Evangelion', así como otras más recientes y populares como 'One-Punch Man', lo cierto es que hay pocos servicios de streaming que permitan el visionado legal de anime.

Sin embargo, existe un sitio web que, de forma un tanto discreta -al menos en España-, ha venido a llenar ese agujero en la vasta guerra del streaming: Crunchyroll. La página ha llevado a cabo una estrategia inteligente, aprovechando la fidelidad de estos públicos, que conforman uno de los nichos más estables del panorama audiovisual, para asegurarse un lugar en el mercado.

Crunchyroll vendría a ser algo así como el Netflix del anime, y, en la actualidad, es uno de los lugares más recomendables de Internet para estar al día de la industria animada japonesa. Sin embargo, ¿cómo funciona esta plataforma?

Un poco de historia

La página web comenzó en 2006, y allí se alojaban contenidos relacionadas con Asia oriental, incluidos fansubs y versiones oficiales de anime para los que no se había pedido permiso a los titulares de sus derechos. Es decir, Crunchyroll nació como un servicio que no era legal, si bien la página eliminaba contenido con copyright según recibían una solicitud de quienes tuvieran derechos sobre el producto.

A raíz de la entrada en 2008 de más de cuatro millones de dólares de capital de riesgo, distribuidores de anime estadounidenses como Bandai Entertainment o Funimation -ésta última se asociaría más tarde con el servicio- protestaron contra Crunchyroll, que aún permitía que sus usuarios cargaran contenido ilegal. Pero con el comienzo de las negociaciones y consecuciones de acuerdos con Gonzo o TV Tokyo entre otros, la plataforma empezó a demostrar su compromiso de alojar contenidos únicamente legales.

Interfaz de Crunchyroll

La página llegó en 2012 a Latinoamérica, e hizo lo propio en 2013 en España, aunque no con la misma amplitud de catálogo que en Estados Unidos. A pesar de que Crunchyroll afirma que intenta comprar licencias internacionales, parece que las distribuidoras venden por separado, y los países hispanoparlantes tienen mala fama en el país nipón por el alto ratio de piratería de anime.

En la actualidad, Crunchyroll tiene más de cuarenta millones de usuarios, y superó a finales de 2018 los dos millones de suscriptores de pago en todo el mundo.

Crunchyroll: cómo funciona y cuánto cuesta

Aunque Crunchyroll es un servicio de streaming, no es lo único que la plataforma ofrece. En la página pueden leerse, también de forma legal, mangas como Ataque a los titanes o The Seven Deadly Sins. Además de una sección de noticias en las que se repasan las novedades o se anuncian nuevas licencias, el sitio web incluye un foro para resolución de dudas, así como búsqueda de recomendaciones de otros usuarios.

La interfaz, aunque un tanto básica, es funcional, e incluye un slider con títulos populares que están alojados actualmente. Después de esto, sigue una lista de los simulcasts -episodios de un anime en emisión que se lanzan al mismo tiempo que en la televisión japonesa- que están en la plataforma, una lista de las últimas noticias y, finalmente, los últimos capítulos que se han subido.

Imagen de 'Jojo's Bizarre Adventure: Golden Wind', disponible en simulcast en Crunchyroll

La plataforma tiene tres tipos de usuario, uno de ellos gratuito y dos de pago. Con el usuario gratuito se puede acceder a una parte limitada de los contenidos de la página -por ejemplo, los simulcast no pueden verse el día de su estreno- y la publicidad es obligatoria en el reproductor, mientras que los de pago no tienen límites para ver los animes disponibles en la plataforma. Además, la membresía premium permite aumentar la calidad de streaming hasta 1080p, mejorando los 480p máximos del usuario estándar.

Los dos tipos de usuarios de pago de Crunchyroll son premium y premium+, y las suscripciones cuestan, respectivamente, 4,99 € o 8,99 € al mes. La página incluye catorce días de prueba de la membresía premium desde el registro en la plataforma, por lo que si aún tienes dudas, siempre puedes suscribirte y ver si es algo adecuado para ti.

7+1 animes para estrenarse en Crunchyroll

Y, para los valientes que se animen a juguetear con Crunchyroll, os dejamos siete sugerencias más un jugoso estreno que llega el 5 de julio para que podáis exprimir al máximo vuestra experiencia en la plataforma.

Jojo's Bizarre Adventure: Golden Wind

La mítica saga de Hiroko Araki no sólo destaca por su capacidad autoparódica, sus coqueteos con el género y su multiplicidad temática, sino también por sus cualidades enciclopédicas, sus histéricos diseños y su rocambolesca pero adictiva narrativa. En el que es el quinto arco de Jojo's, Giorno Giovanna, un joven italiano, intentará acceder a la mafia Passione para convertirse en el líder e impartir justicia.

Mob Psycho 100

Antes de 'One-Punch Man', ONE ya hizo las delicias del mundo otaku con 'Mob Psycho 100'. El anime narra, con el mismo tono jocoso y una impecable factura animada, las aventuras de Mob, un joven con poderes psíquicos que se vuelven cada vez más fuertes y, por extensión, peligrosos. Así que Mob reprime sus emociones e intenta vivir tranquilo para no perder el control

The Ancient Magus' Bride

Además de uno de los diseños de personajes más exquisitos de los últimos tiempos, 'The Ancient Magus' Bride' narra con sutil soltura algunos conflictos más trascendentes de lo que podría imaginarse. Ambientado en una Inglaterra fantástica, el anime relata la historia de Chise Hatori, una chica de 15 años comprada por un hechicero, Elias, que la convierte en su aprendiz y pretende educarla para que sea su futura esposa.

FLCL Progressive y FLCL Alternative

Nacida como una popular serie de OVAs de seis capítulos, 'FLCL' se convirtió en un producto de nicho al poco de su estreno. La serie narró los extraños sucesos que ocurren después de que un chico sea atropellado por Haruko Haruhara, una mujer bastante particular. 'FLCL Alternative' y 'FLCL Progressive', las disponibles en Crunchyroll, no son continuaciones al uso, pero mantienen el espíritu paródico del anime y comparten a Haruko.

Yuri!!! on ICE

Además de su preciosista animación y su exquisita sensibilidad estética, 'Yuri!!! on ICE' sale sin tapujos de los cómodos lugares comunes del spo-kon para narrar la historia de un patinador artístico profesional. Su magnífica banda sonora apoya también una de las relaciones homosexuales canónicas más normalizadas del anime reciente.

Ore Monogatari

'Ore Monogatari' relata la divertida historia de Takeo, un corpulento joven de gran corazón, Rinko, una joven colegiala apasionada por la cocina, y Suna, el apuesto amigo de Takeo con el que se quedan todas las chicas. Además del atrevido diseño del protagonista, Takeo, que fomenta aún más la caricatura, el anime acumula una situación disparatada tras otra que culminarán en una dulce historia de amor.

Hunter x Hunter (2011)

Quizá 'Hunter x Hunter' es una de las grandes historias que han salido de la viñeta japonesa en los últimos 20 años. El manga creado por Yoshihiro Togashi, sin embargo, ha sufrido numerosos parones en su publicación, lo que provocó que los animes inspirados en la obra tuvieran que terminar por no haber más contenido que adaptar. Fue el caso de esta versión de 2011, que concluyó tras 148 capítulos. Eso no quita que 'Hunter x Hunter' narre una madura historia que no hace ascos a las partes más oscuras del ser humano.

Dr. Stone

La gran sensación del manga, 'Dr. Stone', llega a Crunchyroll en simulcast este 5 de julio. El anime seguirá la historia de Ooki Taiju, un joven que se ve repentinamente convertido en piedra antes de confesar su amor a la chica que le gusta. Varios miles de años más tarde, Taiju conseguirá liberarse de la piedra, pero comprobará que la Tierra ha seguido su curso ante la petrificación masiva de todos los seres humanos... Excepto Senku, que lleva buscando una cura para la humanidad desde que despertara seis meses antes.