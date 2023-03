El spin-off de 'Konosuba' tendrá simulcast: el anime de Megumin se podrá ver en streaming desde España, pero no en la plataforma que esperábamos

En abril llega una nueva hornada de series de anime con más temporadas bajo el brazo, y uno de los estrenos que llegan en nada es 'Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!', una precuela para la serie isekai principal.

Cuando comienza cada nueva temporada de anime, las plataformas están listas para pegarse por las licencias para el simulcast y muchos esperábamos que Crunchyroll o Netflix se llevase también el spin-off de Megumin... Pero otra plataforma nos ha dado las sorpresa y ha entrado al ruedo.

De la mano de la distribuidora

Esta vez ha sido Jonu Media quien se ha quedado la licencia de 'Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!', que se estrena en Japón el próximo 5 de abril.

La distribuidora ya ha editado las dos temporadas de 'Konosuba' con sus respectivas OVAs y la película de anime en Blu-ray y DVD, y también se ha encargado anteriormente del simulcast del anime, así que se bienconoce la franquicia.

Podemos asumir que más adelante también editarán el spin-off en formato físico, pero mientras tanto podremos ver el simulcast de 'Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!' a través de Jonu Play, su propia plataforma de anime.

En Jonu Play ya hemos podido ver varios simulcasts, incluyendo el de la serie principal de 'Konosuba', 'La leyenda de los héroes de la galaxia' o 'Ronja, la hija del bandolero'. La plataforma de Jonu Media funciona como otros servicios de streaming con una suscripción mensual o una anual que nos da acceso a las series de su catálogo, porque siempre viene bien tener otras plataformas alternativas en el radar.

