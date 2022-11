'Golden Kamuy' retrasa el resto de su temporada 4 hasta nuevo aviso tras una muerte en el estudio de anime

Tras casi dos años de espera desde el final de la tercera temporada de 'Golden Kamuy', por fin se estrenó dentro de esta frenética temporada de anime de otoño. Por ahora se han estrenado los primeros capítulos, pero sus responsables han anunciado que tendremos que esperar hasta los siguientes tras el fallecimiento de un miembro del estudio.

La producción se detiene

Desde Brain's Base han confirmado que por ahora se para la producción de 'Golden Kamuy', y que no hay una fecha fijada para el regreso de la serie.

No se ha hablado a nivel personal de la pérdida de esta persona, y se ha querido guardar su privacidad porque no se ha desvelado su identidad, pero por lo visto sí que era una persona imprescindible dentro del equipo y no se puede continuar tan fácilmente con la producción sin su trabajo.

Los episodios que se han visto afectados han sido del 43 al 49 de la serie, o del 6 al 12 de esta cuarta temporada, que se retrasan hasta nuevo aviso mientras el estudio se recupera del golpe. Desde Crunchyroll, donde se ha ido pudiendo ver el resto de la serie, también han confirmado que se detiene el simulcast.

El manga de 'Golden Kamuy' de Satoru Noda concluyó su publicación en abril de este mismo año tras 31 volúmenes. La historia se centra en Saichi Sugimoto, un veterano de guerra, que comienza a buscar el tesoro perdido de los Ainu junto con Asirpa, una cazadora de esta etnia.