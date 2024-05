'Los 4 Fantásticos' encuentra a su Galactus. Ralph Ineson y su increíble vozarrón darán vida al villano devorador de mundos en la película de Marvel

A pesar de que el trabajo de Matt Shakman en 'La Bruja Escarlata y Visión' me dejó mucho más frío de lo que cabría esperar y que me entren sudores fríos cada vez que pienso que va a encargarse de la nueva película de 'Los 4 Fantásticos', he de reconocer a cada anuncio que se hace sobre la nueva producción de Marvel Studios, tengo más confianza en que puede salir algo bueno de ella. Sobre todo en lo que respecta a un reparto que sigue creciendo de la mejor manera posible.

Llega el devorador de mundos

Después de conocer que Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach serán los encargados de dar vida a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm respectivamente, la gente de Marvel Studios ha hecho público el nombre del intérprete que se situará en el otro lado de la balanza para poner las cosas difíciles a la familia cósmica, confirmando de paso al gran villano de la función.

Tras meses y meses de especulación y rumores sin demasiado fundamento, el actor británico Ralph Ineson —y su maravillosamente grave vozarrón—, a quien himos visto recientemente en 'La primera profecía', será el encargado de encarnar nada menos que a Galactus, el humanoide devorador de mundos creado por Stan Lee y Jack Kirby que hizo su primera aparición en las páginas del número 48 de 'Fantastic Four' en 1966.

Junto a Ineson y el cuarteto titular, John Malkovich y Paul Walter Hauser formarán parte de la producción en papeles aún desconocidos, mientras que Julia Garner encarnará a Shalla-Bal, la emperatriz de los zenniavianos y heraldo de Galactus más conocida como "la versión femenina de Estela Plateada" —lo cual es reducir el personaje a su mínima expresión, todo sea dicho—.

'Los 4 Fantásticos', si las cosas no se tuercen, llegará a nuestras salas de cine el 25 de julio del próximo 2025.

