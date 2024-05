Hay una escena en 'Megalópolis' en la que un empleado del cine habla con la pantalla. Y sus distribuidores quieren replicarlo en salas

'Megalópolis' ha causado sensación tras su exhibición en Cannes. Con una crítica aún muy dividida, llamando a la película desde un absoluto desastre a una obra incomprendida, parece que la nueva de Francis Ford Coppola será una película muy experimental que no dejará indiferente a nadie.

Entre sus filigranas narrativas, hay una en particular que lleva siendo el runrún principal de los espectadores que ya la han visto de manera anticipada. La película contiene una escena que rompe la cuarta pared de un modo muy visceral, en la que un empleado del cine "habla" con el personaje de Adam Driver a través de la pantalla. Lo que es una curiosa anécdota en la proyección del festival se convierte en un problema logístico en el futuro. ¿Cómo demonios pretenden replicar eso en cines comerciales?

Falta concretar la estrategia

Para sus distribuidores franceses, Le Pacte, hay una firme intención de seguir adelante con ello. "Estamos ansiosos por tratar de mostrar la creación de Coppola de la forma en la que la ha inventado", decía el presidente de la distribuidora en unas declaraciones para Deadline.

Las especificaciones del plan, sin embargo, no están claras. Es una idea a la que también se tienen que sumar los exhibidores. El plan más sólido parece ser enlazarlo con las proyecciones en IMAX, que hace poco se comprometió también a distribuir la película en su espectacular formato. Con salas de mayor espacio, sería un escenario más ideal para experimentos, pero en Le Pact tampoco se cierran a otras pantallas.

"Sin ninguna duda haremos muchas proyecciones de este tipo. Con cuatro al día en muchos cines no será fácil hacerlo para cada una. Se organizará, pero no podemos predecir cuántas veces podremos hacerlo. Trabajaremos en ello con todos los exhibidores de Francia para intentar hacerlo tantas veces como podamos".

Esto crea también la duda de si existirán versiones diferentes de la película que convivan en las salas, aquellas que tienen "el momento meta" y las que no. En España Tripictures es la distribuidora que se encargará de llevar la película a salas, pero no al formato doméstico, que actualmente sigue buscando comprador. La distribuidora española no ha hecho declaraciones al respecto sobre esta escena. En muchos otros países, la distribución ni siquiera está confirmada.

Con 120 millones de presupuesto y más de 40 años cocinándose, la nueva de Coppola está siendo una película muy difícil de vender. Una patata caliente que muchos distribuidores no se animan demasiado a tocar, y las desalentadoras críticas han reforzado esa idea. Coppola es muy consciente de esto, y en unas recientes declaraciones afirma no arrepentirse de nada, diciendo que al final de su vida podrá quedarse tranquilo: "He hecho cada película que he querido hacer".

