'Megalópolis': todo lo que sabemos sobre la ambiciosa película de ciencia ficción de Francis Ford Coppola

Calificada por algunos como la película de ciencia ficción más ambiciosa de la historia, 'Megalópolis' es un proyecto que el cineasta Francis Ford Coppola ha tardado varias décadas en salir adelante. La financiación siempre fue un problema para conseguirlo y los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 parecía que iban a condenar al proyecto para siempre.

Finalmente no ha sido así, ya que el propio Coppola ha financiado de su propio bolsillo un proyecto que ha dado pie a rumores sobre un rodaje de lo más accidentado. El propio director no ha dudado en desmentirlos y ahora ha llegado el momento de repasar a fondo todo lo que sabemos sobre 'Megalópolis' hasta ahora.

'Megalópolis' nos transporta a Nueva York, donde un arquitecto quiere reconstruir la ciudad tras un desastre devastador. En paralelo a eso, una mujer se ve dividida entre la lealtad que tiene hacia un padre, un hombre con una visión muy clásica de la sociedad, y su amante, mucho más progresivo y con la mente siempre en el futuro.

Por el momento no hay una fecha de estreno prevista para 'Megalópolis', pero lo más probable es que tengamos que esperar hasta 2024 para poder verla. A fin de cuentas, se trata de un proyecto en el que el trabajo de postproducción se antoja complicado y el rodaje todavía no ha finalizado.

El reparto de 'Megalópolis' es tan extenso como impresionante. Todo apunta a que el papel principal ha caído en manos de Adam Driver, uno de los actores que mejor elige sus proyectos durante los últimos años, pues ya colaborado con directores tan prestigiosos como Steven Spielberg ('Lincoln'), Martin Scorsese ('Silencio'), Ridley Scott ('El último duelo'), Spike Lee ('Infiltrado en el KKKlan') o Noah Baumbach ('Historia de un matrimonio'), sin olvidarnos tampoco de que fue Kylo Ren en la trilogía secuela de Star Wars.

Además, en 'Megalópolis' también veremos a Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman, Giancarlo Esposito, Talia Shire, Grace VanderWaal y Kathryn Hunter. Mucho talento para que Coppola puede sacar una película brillante.

Todo hace pensar que 'Megalópolis' podría ser la última película de Francis Ford Coppola, un director que saltó a la fama a principios de los 70 gracias a la magistral 'El Padrino'. Además de las dos secuelas de ese aclamado drama criminal, Coppola también es el máximo responsable de títulos como 'La conversación', 'Apocalypse Now', 'La ley de la calle', 'Drácula de Bram Stoker' o 'Legítima defensa'.

Su peso en Hollywood fue claramente a menos con la llegada del siglo XXI, ocupándose de títulos bastante menos conocidos como 'El hombre sin piedad', 'Tetro' o 'Twixt'. Esperemos que con 'Megalópolis' se acerque más a sus obras más aclamadas que al nivel de esos últimos trabajos suyos.

No se ha lanzado todavía ninguna imagen oficial de la película, pero en redes sociales ha aparecido alguna pequeña filtración del rodaje:

First Look: Megalopolis, directed by Francis Ford Coppola pic.twitter.com/o4jhomZKqv