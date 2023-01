La ambiciosa película de ciencia ficción de Francis Ford Coppola está en graves problemas: qué es lo que está pasando con 'Megalópolis'

Francis Ford Coppola tardó la friolera de 40 años en sacar adelante 'Megalópolis', una ambiciosa película de ciencia ficción que se había convertido en su proyecto soñado. Finalmente tuvo que vender gran parte de su imperio vinícola para financiarla él mismo y ahora está por ver cuánto de más tendrá que gastar, pues todo apunta a que el rodaje está siendo una auténtico desastre.

El caos de 'Megalópolis'

Desde The Hollywood Reporter revelan que el presupuesto inicial de 120 millones de dólares ya ha ido a más, y eso que todavía andan a mitad de rodaje, estando además en el aire que todo pueda seguir adelante tal y como estaba previsto. El motivo es un aluvión de despidos y gente presentando su renuncia que está convirtiendo la grabación de 'Megalópolis' en una experiencia casi equiparable a la sufrida por el propio Coppola con 'Apocalypse Now'.

El primer contratiempo llegó a principios de diciembre, ya que el legendario director de 'El Padrino' despidió a la mayor parte del equipo de efectos visuales de la película liderado por Mark Russell ('El lobo de Wall Street') y el resto de miembros del mismo acabó marchándose poco después.

No mucho después fueron la diseñadora de producción Beth Mickle y el supervisor de arte David Scott quienes abandonaron la película. Hasta tal punto ha llegado la situación que parece ser que 'Megalópolis' carece de departamento de arte ahora mismo.

Desde el sindicato de directores de arte se ha lanzado un comunicado para anunciar que se está estudiando la situación para tomar las medidas necesarias, mientras que una de las personas despedidas ha calificado la situación en el set como una "completa locura".

La situación ha llegado a tal punto que se ha optado por dejar de lado la tecnología LED Volume también empleada por 'The Mandalorian' para optar por la típica pantalla verde con el objetivo de reducir los costes, con una fuente anónima señalando que "Coppola va a gastar mucho más de lo que pensaba. Solamente puedes imaginar cuánto ha invertido ya y sería muy duro no acabarla". Esperemos que la cosa no llegue tan lejos, pero buena pinta no tiene.

Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Shia LaBeouf, Talia Shire y Dustin Hoffman encabezan el reparto de esta película que cuenta la historia de un arquitecto que intenta reconstruir la ciudad de Nueva York como una utopía tras un desastre que ha arrasado con todo.

