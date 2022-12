La película de ciencia ficción más ambiciosa de la historia se está rodando ahora mismo y ha tardado 40 años en salir adelante

El cine de ciencia ficción nos ha dado multitud de películas inolvidables a lo largo de la historia del cine, aunque a la hora de la verdad no es precisamente el más valorado en las listas de mejores películas de todos los tiempos. Además, hay varios proyectos estimulantes que nunca llegaron a ver la luz, que fue lo que estuvo a punto de pasar con 'Megalópolis', el proyecto soñado de Francis Ford Coppola que el director de 'El Padrino' ha tardado 40 años en sacar adelante -superando así a los más de 30 que tardó Phil Tipett en completar 'Mad God'-.

'Megalópolis' cuenta la historia de un ambicioso arquitecto que quiere rediseñar Nueva York para convertirla en una utopía moderna tras un desastre que la ha reducido a cenizas, pero su deseo chocará de frente con un alcalde conservador que lo impide. Entre ambos está una mujer, amante del primero e hija del segundo....

El propio Coppola ha mencionado en alguna ocasión que uno de los referentes de la película es 'Metrópolis', una de las obras de ciencia ficción más importantes de la historia del séptimo arte. Está por ver que 'Megalópolis' pueda alcanzar un estatus similar, pero lo que sí está claro es que se trata de una película muy ambiciosa que se ha empeñado en sacar adelante a cualquier coste.

El proyecto surgió a principios de los años 80, pero Coppola sufrió varios fracasos comerciales durante esa década, lo cual le llevó a tener que aplazar 'Megalópolis' y trabajar en otros títulos para conseguir la financiación necesaria. El propio director reconoció en 2007 que ese fue el motivo por el que aceptó ocuparse de 'Drácula', 'Jack' y 'Legítima defensa'.

De hecho, todo apuntaba a que Coppola iba a poder hacer realidad su sueño a principios de este siglo, pero entonces sufrió otro sabotaje por parte de la dura realidad. El cineasta se había reunido con grandes estrellas como Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, Paul Newman o Nicolas Cage, y además había rodado unas 30 horas de metraje de segunda unidad de la ciudad de Nueva York para utilizar en la película. Entonces sucedieron los atentados terroristas del 11 de septiembre y Coppola no supo cómo reaccionar ante eso.

La resurrección del proyecto

'Megalópolis' acabó siendo dejada de lado y parecía condenada a convertirse en una de las mejores películas que nunca se llegaron a hacer, pero Coppola dio la sorpresa en 2019 al anunciar que retomaba el proyecto. Teniendo en cuenta su edad -tiene ya 83 años-, a nadie le hubiese sorprendido que fuera uno de esos anuncios que finalmente se quedan en nada.

Sin embargo, no fue el caso, aunque Coppola tuvo que poner literalmente todo de su parte para que 'Megalópolis' pueda hacerse. Con eso me refiero a que el multimillonario presupuesto -se habla de unos 100 millones de dólares- ha salido completamente de su bolsillo, viéndose obligado a vender gran parte de su imperio vinícola para ello. Él se lo guisa y él se lo come.

Y es que 'Megalópolis' cuenta con un reparto de lo más llamativo en el que participan, entre otros, Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel ('Ejército de los ladrones'), Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Shia LaBeouf, Talia Shire y Dustin Hoffman.

Otro factor que va a elevar su coste es que Coppola está usando la misma tecnología LED Volume empleada en títulos como 'The Mandalorian' con los que promete introducir técnicas "nunca vistas" en 'Megalópolis'. De esta forma, se puede rodar en escenarios hiperrealistas, pero quedándose siempre en el interior de un plató. Habrá que ver qué es lo que tiene pensado exactamente Coppola aquí...

Por ahora, 'Megalópolis' se encuentra en plena fase de rodaje, ya que las grabaciones comenzaron este pasado mes de noviembre y se espera que se alarguen hasta marzo de 2023. Luego llegará el trabajo de post-producción y todavía no hay fecha de estreno, por lo que es probable que no la veamos ya hasta 2024. Por lo pronto, él mismo ha puesto el listón muy alto con declaraciones criticando que la abrumadora mayoría de superproducciones están cortadas por el mismo patrón...

