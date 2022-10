4 sorprendentes películas de ciencia ficción para ver en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+

Se ha quedado muy buen fin de semana para que la dosis semanal de recomendaciones en Espinof se centre en 4 sorprendentes películas de ciencia ficción que podréis ver en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+. Mi gran objetivo hoy ha sido elegir cuatro títulos que no vayan a dejar indiferente.

'Brazil' (1985)

Dirección: Terry Gilliam. Reparto: Jonathan Pryce, Kim Greist, Michael Palin, Katherine Helmond, Ian Holm, Bob Hoskins, Ian Richardson, Peter Vaughan, Robert De Niro, Jim Broadbent, Barbara Hicks, Charles McKeown, Derrick O'Connor, Kathryn Pogson

La más conocida de las cuatro seleccionadas es esta locura anticomercial de Terry Gilliam que mezcla diferentes géneros y conceptos para sacar adelante una película compleja y sorprendente que también puede resultar frustrante y confusa. Lo que sí tengo muy claro es que aquellos que conecten con este singular relato futurista no encontrarán nada equiparable a lo que verán aquí.

Crítica de 'Brazil'

Puedes verla en HBO Max

'El Infinito' ('The Endless', 2017)

Dirección: Justin Benson, Aaron Moorhead. Reparto: Aaron Moorhead, Justin Benson, Tate Ellington, Callie Hernandez, James Jordan, Lew Temple

Un estimulante cóctel de ciencia ficción y terror con toques de Lovecraft sobre dos hermanos que deciden regresar a una secta de la que escaparon años atrás. Resuelta con mucha inventiva y no demasiados medios, es una película que sabe mantener bastante bien la incertidumbre y utilizarla para mantener enganchado al espectador. También es verdad que hay ciertos detalles que se pueden indigestar a algunos espectadores, pero el que no arriesga no gana.

Crítica de 'El Infinito'

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Otra Tierra' ('Another Earth', 2011)

Dirección: Mike Cahill. Reparto: Brit Marling, William Mapother, Jordan Baker, Flint Beverage, Robin Taylor, Kumar Pallana

Una ópera prima muy estimulante que juega con un concepto muy potente -la aparición de un planeta Tierra duplicado- para explorar una historia mucho más pequeña e íntima de cómo una inesperada tragedia une la vida de dos desconocidos. Aquí es verdad que prima el drama sobre el componente de ciencia ficción pero engancha con esa vertiente más emocional, sabiendo además la historia de forma bien llamativa y exprimiendo más su toque fantástico.

Puedes verla en Disney+

'Sorry to Bother You' (2018)

Dirección: Boots Riley. Reparto: Lakeith Stanfield, Tessa Thompson, Steven Yeun, Jermaine Fowler, Armie Hammer, Patton Oswalt, Omari Hardwick, David Cross, Terry Crews, Danny Glover, Michael X. Sommers, Kate Berlant, Robert Longstreet

Una brillante sátira sobre la situación del mercado laboral, más concretamente sobre el de las compañías de venta por teléfono, que engancha primero por su mordacidad, a lo que hay que unir la valentía de su autor y lo notables que resultan las interpretaciones de varios de sus protagonistas. Con todo, hay una decisión de guion que lo cambia todo pero que no deja de ser una extensión del surrealismo que estaba presente ya de antes.

Crítica de 'Sorry to Bother You'

Puedes verla en Netflix

