4 de las mejores películas de 2022 para ver en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max

Ya estamos disfrutando de otro fin de semana marcado por las altas temperaturas, por lo que igual es buen momento para recuperar alguna muestra del mejor cine de lo que llevamos de año en streaming. Y es que la dosis de recomendaciones de hoy se va a centrar en 4 de las mejores películas de 2022 para ver en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+. Para elegirlas me he basado en coger mi largometraje favorito estrenado en 2022 disponible en cada una de estas plataformas.

Si una se os queda corta, os recuerdo que también podéis echar un ojo a mi selección de las mejores películas de Netflix en 2022, la del mejor cine del año en Amazon Prime Video o la de mis películas favoritas en Disney+ de este 2022. Os dejo ya con las elegidas de hoy:

'Apolo 10 1/2: Una infancia espacial' ('Apollo 10 1⁄2: A Space Age Childhood')

Dirección: Richard Linklater. Reparto (vocal): Zachary Levi, Jack Black, Glen Powell, Josh Wiggins, Samuel Davis, Lee Eddy, Bill Wise, Mona Lee Fultz, Nick Stevenson, Brian Villalobos, Andrew N Sears, Nicholas Andrew Rice

Todavía me duele lo desapercibido que pasó el excelente último trabajo tras las cámaras de Richard Linklater cuando se encuentra entre lo mejor que nos ha dado Netflix hasta ahora. En ella se propone una revisión de todo lo que rodeó a la llegada a la luna, desde una colección de recuerdos del propio autor de la época. Todo ello con un toque de fábula que lleva a proponer una curiosa visión alternativa de ese importante hecho y aliñado con un gran trabajo de animación.

Crítica de 'Apolo 10 1/2: Una infancia espacial'

Puedes verla en Netflix

'La abuela'

Dirección: Paco Plaza. Reparto: Almudena Amor, Vera Valdez, Karina Kolokolchykova, Chacha Huang, Michael Collis, Pía Laborde Noguez

Puede parecer una película que enseña sus cartas demasiado pronto, pero luego Paco Plaza sabe cómo exprimir el mal rollo asociado a ese desenlace inevitable -y eso que el guion quizá sea lo menos estimulante de la función-. Para ello se explora el miedo a la vejez, un tema que el cine de terror aborda con más regularidad durante los últimos tiempos y cuenta con un gran trabajo de Almudena Amor y Vera Valdez, sus dos grandes protagonistas.

Crítica de 'La abuela'

Puedes vela en Amazon Prime Video

'Red' ('Turning Red')

Dirección: Domee Shi. Reparto (vocal): Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse, Hyein Park, Maitreyi Ramakrishnan, Orion Lee, Wai Ching Ho, Tristan Allerick Chen y James Hong

La películas más divertida de Pixar en bastante tiempo es también un muy logrado acercamiento a la adolescencia de la hija de una familia migrante china en Toronto. Las expectativas que se tienen en ella juegan un papel fundamental en una historia repleta de efectivos apuntes visuales, sabiendo además cómo jugar muy bien con todo lo referente a esa transformación en panda de la protagonista.

Crítica de 'Red'

Puedes verla en Disney+

'The Batman'

Dirección: Matt Reeves. Reparto: Robert Pattinson, Zöe Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Con O'Neill, Barry Keoghan, Gil Perez-Abraham, Peter McDonald

La mejor película de presentación del superhéroe de DC, y no es que precisamente varias de las anteriores no fueran ya de por sí muy buenas. Matt Reeves ofrece aquí un acercamiento a un Batman todavía casi primerizo y presenta una Gotham corrompida hasta la médula y quizá sin salvación posible. Todo ello con un enfoque más realista pero no por ello menos absorbente y con un convincente Robert Pattinson.

Crítica de 'The Batman'

Puedes verla en HBO Max

En Espinof: