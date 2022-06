Las mejores películas en Amazon Prime Video de 2022... hasta ahora

Hace ya tiempos que hice un repaso a las mejores películas de Netflix de este año y ahora toca hacer una parada en las mejores películas de 2022 que encontraréis en Amazon Prime Video.

Esta selección la he realizado yo, Mikel Zorrilla, siguiendo para ello mi criterio personal. Además, para su elección he tenido en cuenta tanto las películas originales de Amazon de este 2022 como los largometrajes que ha estrenado en exclusiva en España durante este periodo y también aquellos títulos que se lanzaron previamente en cines a lo largo de 2022 pero que ya podéis encontrar en la plataforma.

El mejor cine y las películas más esperadas de Amazon en 2022

El motivo de esta decisión es que el catálogo de títulos originales de Amazon todavía es relativamente reducido, pero también porque otras cintas suyas muy esperadas como 'Master' o, sobre todo, 'Aguas profundas' y 'The Tender Bar' no dieron la talla e incluirlas solamente por inflar el número como hacen otros no me parece apropiado. No es cuestión que sean las mejores porque simplemente no haya más.

Os recuerdo que el año pasado ya hice una lista con las mejores películas de Amazon de 2021, mientras que mi compañero Albertini también hizo hace unos días un repaso a las mejores series de Amazon de este año. Y si queréis más propuestas televisivas, tenéis mi lista de las mejores series de Netflix de 2022 o las que hizo Albertini con las mejores de HBO Max y las mejores de Disney+ de lo que llevamos de año. Sin más que añadir, vamos con el mejor cine de Amazon en 2022.

'Quiero que vuelvas' ('I Want You Back')

Dirección: Jason Orley. Reparto: Charlie Day, Jenny Slate, Isabel May, Scott Eastwood, Manny Jacinto, Clark Backo, Gina Rodriguez, Jami Gertz, Dylan Gelula, Quinn Cooke, Luke David Blumm, Jordan Carlos, Giselle Torres

Las comedias románticas no nos han dado muchas alegrías durante los últimos años y la que nos ocupa no es especialmente memorable, pero sí es una propuesta agradable a la que sus dos protagonistas dotan de más encanto del que tendrían sus personajes sobre el papel. Algo previsible, pero también con la capacidad de conseguir la complicidad del público.

Crítica de 'Quiero que vuelvas' | Verla en Amazon

'La inevitable muerte del cangrejo'

Dirección: Ahcitz Azcona. Reparto: Costanza Andrade, Ahcitz Azcona, Ixchel Azcona, Jesus Hernandez, Carlos Hugo Hoeflich, Yuriria Munguía, Ricardo Niño, John A. Webber

Una película de intriga méxicano bastante concisa (no pasa por mucho de la hora de metraje) que presenta a un empresario que no se toma en serio una amenaza que acaba convirtiéndose en una experiencia de lo más intensa. Logra mantener la tensión, no se apresura pese a su ajustada duración y tanto el director como los actores demuestran estar al tanto de lo que la historia necesita de ellos para mantener nuestra atención.

Verla en Amazon

'Mi hijo' ('My Son')

Dirección: Christian Carion. Reparto: James McAvoy, Claire Foy, Gary Lewis, Max Wilson, Jamie Michie, Robert Jack, Owen Whitelaw, Paul Rattray, Michael Moreland, Mark Barrett, Andrew John Tait, Paul Stirrat, Rosalind Sydney

Remake de una cinta francesa de 2017 del mismo director, 'My Son' es un thriller sobre un padre dispuesto a lo que sea para recuperar a su hijo. Se trata de una película solvente que mantiene la curiosidad hasta los minutos finales, pero donde por encima de todo sobresale la entregada interpretación de James McAvoy. Tiene especial mérito, pues el propio actor declaró que no le dieron el guion y tuvo que improvisar sobre la marcha.

'La abuela'

Dirección: Paco Plaza. Reparto: Almudena Amor, Vera Valdez, Karina Kolokolchykova, Chacha Huang, Michael Collis, Pía Laborde Noguez

Bien poquito tardó en llegar al catálogo de Prime Video desde su estreno en cines este nuevo trabajo de Paco Plaza. Es verdad que no se trata de su mejor película, pero sí es una lección de cómo exprimir a fondo una premisa que bien pronto te deja bien clara su inevitable desenlace. Con una lograda atmósfera y un efectivo acercamiento a ese miedo tan extendido a la vejez, quizá esperaba algo más del guion firmado por Carlos Vermut.

Crítica de 'La abuela' | Verla en Amazon

'Las reinas de los cupones' ('Queenspins')

Dirección: Aron Gaudet, Gita Pullapilly. Reparto: Kristen Bell, Kirby Howell-Baptiste, Vince Vaughn, Paul Walter Hauser, Stephen Root, Joel McHale, Garrett Wareing, Nick Cassavetes, Annie Mumolo, Jack McBrayer, Marc Evan Jackson, Paul Rust, Bebe Rexha

Inspirada en una llamativa historia real, estamos ante una atractiva sátira que funciona principalmente por el buen hacer de sus dos protagonistas. Ellas logran equilibrar un poco esa algo excesiva tendencia hacia lo excéntrico que presenta el guion, donde justo es destacar que hay algunos diálogos bastante divertidos. Cuenta además con algún simpático personaje secundario, en especial el interpretado por Paul Walter Hauser.

Verla en Amazon

'Una cita con el pasado' ('All The Old Knives')

Dirección: Janus Metz Pedersen. Reparto: Chris Pine, Thandiwe Newton, Jonathan Pryce, Laurence Fishburne, Ahd Kamel, Corey Johnson, Abdul Alshareef, Nasser Memarzia, Orli Shuka, David Bedella, Alexander Devrient, Angela Yeoh

Un thriller reposado que prima el factor emocional por encima de la posibilidad de dar un enfoque más vibrante a la historia. Para ello confía sobre todo en el buen hacer de Chris Pine y Thandiwe Newton para saber reflejar tanto el vínculo que unió a sus personajes como la forma en qué les afecta un reencuentro tantos años años después.

Crítica de 'Una cita con el pasado' | Verla en Amazon

Y lo que está por llegar

Amazon todavía tiene previsto estrenar varias películas con muy buena pinta durante lo que queda de año, desde 'Anything's Possible', primer trabajo tras las cámaras de Billy Porter ('Pose'), hasta 'Catherine, Called Birdy', el nuevo largometraje escrito y dirigido por Lena Dunham. Y seguro que no son pocos los estrenos en cine que llegan también poco después a la plataforma. Bien reciente tenemos el caso de 'Moonfall'.