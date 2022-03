'Master': una inquietante película de Amazon que mezcla terror y crítica social sin la misma habilidad que Jordan Peele

El ritmo de estrenos de Amazon Prime Video es inferior al de Netflix, pero este viernes 18 de marzo nos tiene preparada una sesión doble de películas que solamente podremos ver en esa plataforma de streaming. Una de ellas es 'Aguas profundas', el thriller erótico con Ben Affleck y Ana de Armas del que os hablé hace unos días, la otra es 'Master'.

Estrenada durante el pasado Festival de Sundance, donde tuvo una buena acogida tanto por parte del público como de la crítica, llegando a compararse con el cine de terror de Jordan Peele. Es verdad que el racismo tiene un peso importante en 'Master', pero los parecidos no van mucho más allá de contar con vocación de crítica social, algo que, curiosamente, acaba siendo tanto una ventaja como un problema para la película.

Tres historias cruzadas

'Master' sigue la historia de tres mujeres negras durante el inicio de semestre en una prestigiosa universidad que no se ha caracterizado precisamente por dar un trato ejemplar a las personas de color. Esto es algo que Mariama Diallo, directora y guionista de la película, subraya ya desde la secuencia de apertura, haciendo especial hincapié en ello cuando se centra en Jasmine, el personaje interpretado por una convincente Zoe Renee.

De hecho, es en esa parte donde 'Master' coquetea de forma más abierta con el cine de terror, llegando a diseñar varias escenas que parecen tener una doble función en esa dirección. Por un lado desestabilizar aún más a Jasmine y por otro perturbar al espectador potenciando un componente fantástico que, desgraciadamente, 'Master' nunca termina de abrazar abiertamente.

Lo curioso es que los momentos más perturbadores son instantes anclados en la realidad en la que momentos cotidianos rozan lo pesadillesco, como si ese racismo asumido sea algo que Jasmine deba asumir como normal, algo que probablemente podría haber hecho de no contar con esa otra amenaza de corte sobrenatural.

Una funciona, las otras dos no

No es que Diallo consiga una la armonía ideal abordando esa parte de la película, pero es ahí donde 'Master' nos da más alegrías y sabe jugar mejor con ese ritmo reposado que define a la película, en el cual la música juega un papel importancia a la hora de añadir intensidad al relato. El problema llega precisamente cuando esa parte pierde peso en beneficio de las otras dos protagonistas, ya que ahí el relato tiende a resultar más pesado.

Y es que 'Master' no es una obra para nada sutil, algo que no tiene nada de malo y da pie a instante muy poderosos, tanto en lo visual como en lo narrativo, pero acaba resultando todo más plano y obvio. Desde las preocupaciones de la primera House Master -un cargo muy polémico que algunas universidades no retiraron hace hace relativamente poco- negra de esa universidad interpretada por Regina Hall hasta las dificultades de la profesora encarnada por Amber Gray para acceder al puesto que anhela.

Ahí Diallo opta por sacrificar casi por completo ese elemento más terrorífico para apostar por un enfoque más dramático. Tanto Hall como Gray cumplen con solvencia, pero 'Master' es una película mucho menos interesante cuando sus personajes pasan a primer plano. Lo más grave de todo es que resulta monótona, y ni siquiera cierto giro de guion llega a sacar a la película de un letargo que sospecho que aburrirá o incluso desesperará a algunos espectadores. Porque hace falta más que unas buenas -aunque para nada alucinantes- interpretaciones.

Porque una cosa es la nobleza del mensaje que quiere transmitir la película y otra su capacidad para hacerlo de forma estimulante, siendo ahí donde queda patente que 'Master' es el primer largometraje de Diallo y que su habilidad para mezclar elementos tan potentes como la crítica social y el terror tiene mucho margen de mejora.

En resumidas cuentas

'Master' tiene grandes aspiraciones que solamente de forma puntual sabe reflejar de forma satisfactoria. Con un buen trabajo de su trío protagonista y un toque de inquietud que sobrevuela en todo momento, incluso cuando la película peca de monótona, es intento loable de ofrecer un acercamiento diferente al cóctel que propone, evitando ser una imitación de Jordan Peele, pero con resultados mejorables.