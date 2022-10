4 de las mejores películas de terror de los últimos años para ver en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max

El estreno de la decepcionante 'Halloween: El final' ha servido para recordarnos para que estamos en el mes del año en el que el cine de miedo tiene mayor difusión. Por ello he querido aprovechar la ocasión para que la dosis de recomendaciones de hoy se centre en 4 de las mejores películas de terror de los últimos años que tenéis en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max.

Si se os acaban quedando cortas las elegidas, os recuerdo que ya os recomendamos 4 alucinantes películas de terror disponibles en plataformas y 4 grandes películas que mezclan ciencia ficción y terror que tenéis en streaming. Y si no importa buscar por nuestra cuenta, no dudéis en echar un ojo a nuestro repaso al mejor cine de terror de todos los tiempos y al de las mejores películas de este género de la pasada década.

Otro alternativa que os recomiendo es tener en cuenta nuestros repasos a las mejores películas de 2022 de Netflix, la del las películas imprescindibles de este año disponibles en Amazon o el de las mejor cine del año que tenéis en Disney+. Sin más que añadir, pasemos a hablar de las elegidas de hoy:

'Expediente Warren: The Conjuring' ('The Conjuring', 2013)

Dirección: James Wan. Reparto: Lili Taylor, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Joey King, Ron Livingston, Mackenzie Foy, Shanley Caswell, Hayley McFarland, Sterling Jerins, Shannon Kook

El inicio del Universo Warren sigue siendo la mejor película de esta millonaria franquicia. En ella, James Wan demuestra una gran madurez tras las cámaras para elevar a su máxima potencia un relato clásico de casas encantadas, brillando también su trabajo de ambientación setentero y el buen trabajo de varios de sus protagonistas, tanto Vera Farmiga y Patrick Wilson como líderes de la saga como Lili Taylor en el papel de víctima.

Puedes verla en HBO Max

'It Follows' (2014)

Dirección: David Robert Mitchell. Reparto: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto, Jake Weary, Olivia Luccardi, Lili Sepe, Linda Boston, Caitlin Burt, Ruby Harris, Christopher Hohman, Bailey Spry, Rich Vreeland

Hay varias películas de terror imprescindibles en Amazon como 'Babadook' o 'Hereditary' que he tenido que dejar fuera, pero siento una debilidad especial por la que ahora nos ocupa. Absorbente e inquietante, 'It Follows' juega de maravilla con una amenaza inconcreta pero implacable para crear una sensación de angustia constante y creciente alrededor del personaje estupendamente interpretado por Maika Monroe.

Puedes verla en Amazon Prime Video

'La bruja' ('The Witch', 2015)

Dirección: Robert Eggers. Reparto: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Lucas Dawson, Ellie Grainger, Julian Richings, Bathsheba Garnett, Sarah Stephens, Jeff Smith

El debut de Robert Eggers es todavía su mejor película: una obra perturbadora y al mismo tiempo bella que se enclava dentro del folk horror para sacar adelanto un relato que huye de los golpes de efecto para crear un clima de mal rollo creciente que acaba explotando en su tramo final. Además sirvió para darnos a conocer a Anya Taylor-Joy, una de las más grandes actrices del cine reciente.

'The Empty Man' (2020)

Dirección: David Prior. Reparto: Marin Ireland, Stephen Root, Robert Aramayo, Samantha Logan, James Badge Dale, Owen Teague, Virginia Kull, Evan Jonigkeit, Joel Courtney, Ron Canada, Jessica Matten, Sasha Frolova, Tanya van Graan

Una película que tuvo un fracaso tremendo en la taquilla de Estados Unidos pero que mucha gente no tardó en ir descubriendo. Desde su tan extenso como excelente prólogo, para mi gusto lo mejor de la película. ya se marca ese tono más adulto, preocupándose además de crear una mitología propia alrededor de la cual se construye con inteligencia y mucha solvencia. Además, sabe exprimir esa solvencia de medios que tiene a su disposición sin por ello renunciar a llevar su visión hasta las últimas consecuencias.

Puedes verla en Disney+

