4 de las mejores películas originales y poco conocidas de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max para ver este fin de semana

Otro fin de semana ha llegado a nuestras vidas y el tiempo quizá no acompaña demasiado para querer pasar mucho tiempo fuera. Por ello, es una oportunidad de oro para que exprimáis vuestras suscripciones a plataformas de streaming con este selección de 4 de las mejores películas originales y poco conocidas de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max.

La idea de esta lista era evitar algunos lugares comunes como, por ejemplo, recomendar 'El irlandés' o 'Historia de un matrimonio' en Netflix, alguna de las películas de Pixar estrenadas directamente en Disney+ o casos similares, dejando a su vez fuera títulos que ya hubiera recomendado en artículos similares. Con todo, eso no es garantía de que vosotros vayáis a conocerlas o no, pero sí he creído que era una buena oportunidad de recordarlas.

Antes de ponerme con ellas, me gustaría recordaros que también tenemos un repaso a las mejores películas de Netflix en 2022, otra selección del mejor cine del año en Disney+ y una más con las mejores películas disponibles en Amazon estrenadas en 2022. Y si queréis algo más concreto, aquí la que considero que es la mejor película de 2022 disponible en cada una de las cuatro principales plataformas. Sin más que añadir, vamos con las elegidas de hoy:

'Emergencia' ('Emergency', 2022)

Dirección: Carey Williams. Reparto: Donald Watkins, RJ Cyler, Maddie Nichols, Sebastian Chacon, Sabrina Carpenter, Madison Thompson, John Cenatiempo, Nadine Lewington, Charity Cervantes, James Healy Jr., Callan Wilson, John Paul Kakos, Summer Madison

Ganadora del premio al mejor guion en el pasado Festival de Sundance, llegó sin hacer demasiado ruido a Prime Video hace unos meses y ya ha quedado sepultado por otras producciones más ambiciosas como 'Samaritan'. Todo empieza como una comedia juvenil más o menos al uso -ya de entrada hay apuntes sobre el tema racial, algo que acabará teniendo una presencia notable-, pero luego se introducen elementos más dramáticos y hasta propios del thriller para explorar el lío en el que se ven envueltos unos chavales de color cuando una adolescente blanca aparece inconsciente en su habitación.

Puedes verla en Amazon Prime Video

'The Fallout' (2021)

Dirección: Megan Park. Reparto: Jenna Ortega, Shailene Woodley, Julie Bowen, Maddie Ziegler, John Ortiz, Niles Fitch, Will Ropp, Austin Zajur, Yindra Zayas, Lumi Pollack

2022 está siendo un gran año para Jenna Ortega, a la que pudimos ver en la estupenda 'X' y enfrentándose a Ghostface en 'Scream', sin olvidarnos de que pronto estrenará 'Miércoles'. Mucho menos se hablo de esta intensa película que explora cómo se lidia con sobrevivir a un tiroteo en un instituto norteamericano. Un drama contundente y demoledor al que no hay que acercarse esperando ver algo para pasar el rato.

Crítica de 'The Fallout'

Puedes verla en HBO Max

'Togo' (2019)

Dirección: Ericson Core. Reparto: Willem Dafoe, Julianne Nicholson, Christopher Heyerdahl, Richard Dormer, Adrien Dorval, Madeline Wickins, Michael Greyeyes, Nive Nielsen, Nikolai Nikolaeff, Thorbjørn Harr, Catherine McGregor, Michael McElhatton, Brandon Oakes

Balto se llevó la gloria pero fue Togo el perro que realmente hizo una proeza en esa expedición. Ese injusto olvido histórico se ha empezado a compensar durante los últimos fruto de lo cual surgió también esta película que fue uno de los primeros por el lanzamiento de Disney+ y quedó algo olvidada por ello, aunque justo sea reconocer que es la que peor encaje tiene como poco conocida. Aquí encontraréis una buena película de aventuras, más madura de lo habitual en el género, con un sólido trabajo de puesta en escena y la siempre bienvenida aportación de Willem Dafoe.

Crítica de 'Togo'

Puedes verla en Disney+

'Un gesto estúpido e inútil' (‘A Futile and Stupid Gesture’, 2018)

Dirección: David Wain. Reparto: Will Forte, Domhnall Gleeson, Seth Green, Thomas Lennon, Jon Daly, Elvy Yost, Joel McHale, Jackie Tohn, John Gemberling, Martin Mull, Matt Walsh, Rick Glassman, Finn Wittrock

Una notable indagación en los mecanismos detrás de la creación del humor, situándose para ello en un momento especialmente determinante dentro de la historia de la comedia en Estados Unidos. Para ello se toma como base la creación de la revista National Lampoon, pero se aleja de ser un biopic al uso permitiéndose también ciertas licencias de corte más reflexivo. Además, también juega muy bien con un enfoque ligero pero que nunca abraza abiertamente su lado más cómico y cuenta con un gran trabajo tanto de Will Forte como de Domhnall Gleeson.

Crítica de 'Un gesto estúpido e inútil'

Puedes verla en Netflix

