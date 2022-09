4 de las mejores películas de ciencia ficción distópicas para ver en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max

El reciente estreno de 'No te preocupes querida' ha vuelto a poner de actualidad las distopías en el cine, algo que he querido aprovechar para que nuestra dosis de recomendaciones de hoy se centre en 4 de las mejores películas de ciencia ficción distópicas de la historia que podéis ver en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max.

'A.I. Inteligencia Artificial' ('A.I. Artificial Intelligence', 2001)

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor, Sam Robards, William Hurt, Brendan Gleeson, Jake Thomas, Ken Leung, Clark Gregg, Enrico Colantoni, Ashley Scott, Paula Malcomson, Ben Kingsley

La película que Steven Spielberg heredó de Stanley Kubrick puede que no sea su mejor acercamiento al cine de ciencia ficción, pero que eso no nos impida valorar una obra poderosa con una gran imaginación visual, llegando a ser hipnótica por momentos, y que además sabe cómo manejar su componente más emocional para tocar la fibra sensible del público. La gran duda sigue siendo si debería acabar acabado un poco antes...

'Blade Runner' (1982)

Dirección: Ridley Scott. Reparto: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, Edward James Olmos, Joanna Cassidy, Brion James, Joe Turkel, M. Emmet Walsh, William Sanderson, James Hong, Morgan Paull, Hy Pyke

Obvia e inevitable -además de que me parecía un poco exagerado meter la estimable 'Dredd' en esta lista-, pues estamos hablando de una de las películas de ciencia ficción más importante de todos los tiempos, tanto a un nivel estético, imitado hasta la saciedad en años posteriores, como en lo que cuenta, con todo lo referente a los replicantes con una capacidad de fascinación sin parangón, en especial el inolvidable Roy Batty de Rutger Hauer.

'The Road (La carretera)' (2009)

Dirección: John Hillcoat. Reparto: Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Charlize Theron, Robert Duvall, Guy Pearce, Molly Parker, Michael K. Williams, Garret Dillahunt

La elección natural en Amazon habría sido la excepcional 'Hijos de los hombres', pero ya os la recomendé en mi selección de grandes películas de ciencia ficción que fracasaron injustamente. Por un motivo similar también acabé descartando la estupenda 'Rompenieves (Snowpiercer)' y decantándome por esta notable adaptación de la novela de Cormac McCarthy que propone un distopía de corte post-apocalíptico que se centra en una historia más íntima y humana con la lucha de un padre interpretado por Viggo Mortensen para conseguir salir adelante y mantener con vida a su hijo.

'Wall-E' (2008)

Dirección: Andrew Stanton. Reparto (vocal): Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin, John Ratzenberger, Kathy Najimy, with Sigourney Weaver y Fred Willard

Quizá sorprenda algunos encontrar aquí una de las películas más populares de Pixar, pero encaja de lleno en la premisa del artículo, ya que nos lleva a un futuro en el que la Tierra es inhabitable y los humanos nos hemos convertido en series dependientes y un tanto lamentables. Es cierto que la parte más crítica de 'Wall-E' es quizá lo menos afortunado de la función, pero siempre nos quedará esos extraordinarios primeros minutos.

