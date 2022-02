"Podrías coger ambas películas y sacar la misma secuencia de las dos": Francis Ford Coppola cree que superproducciones como 'Dune' o 'Sin tiempo para morir' son más de lo mismo

El legendario director Francis Ford Coppola cargó contra Marvel hace unos años con criticas muy duras, aunque más tarde aclaró que específicamente quería criticar cómo el cine comercial se ha impuesto frente al arte del cineasta. Recientemente Coppola ha vuelto a la carga con sus comentarios contra la actual industrial del cine, incluso contra películas bien recibidas por la crítica como 'Dune' y 'Sin tiempo para morir'.

Las películas de Marvel a menudo han sido criticadas por grandes figuras del mundo del cine como Martin Scorsese y Ridley Scott como ejemplo de los problemas de la industria cinematográfica. Coppola tampoco ha sido tímido a la hora de criticar estas grandes superproducciones, y en una reciente entrevista con GQ Magazine ha vuelto a afligirse por la monotonía del Hollywood actual.

Según Coppola, este problema no se reduce únicamente a las películas de Marvel, si no también a películas que son consideradas buenas y hechas por cineastas admirados por la crítica. El director solo tuvo buenas palabras para Denis Villeneuve y** Cary Fukunaga**, pero aún así criticó que sus películas siguen estando cortadas por el mismo patrón.

En sus críticas anteriores a la industria, Coppola argumentó que el que todas películas estuviesen cortadas por el mismo patrón no beneficiaba ni a los cineastas ni a los espectadores.

"No creo que nadie saque nada de ver la misma película una y otra vez, que es lo que pasa con las películas de Marvel. No tienen ningún riesgo", explicó Coppola. "Ya lo he dicho antes, hacer una película sin riesgo es como hacer un bebé sin sexo. Parte del tema es el riesgo, y es lo que lo hace tan interesante, así aprendemos tanto cuando se hace".