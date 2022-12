Las mejores películas de ciencia ficción de la historia del cine según la crítica y los directores más prestigiosos del momento

La reciente aparición de la nueva lista del mejor cine de todos los tiempos en Sight & Sound se saldó con el sorpresivo liderazgo de 'Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles'. La película de Chantal Akerman arrebató la primera posición a 'Vértigo (de entre los muertos)', mientras que en la lista de los directores el número uno fue a manos de '2001: Una odisea del espacio'.

En Espinof hemos querido aprovechar ese triunfo en la lista de directores del largometraje dirigido por Stanley Kubrick para repasar ambas clasificaciones y extraer de ellas cuáles aparecen como las mejores películas de ciencia ficción de la historia del cine, ya que se trata de un género muy popular entre los internautas. Sin más que añadir, os dejo con ellas:

Las 6 mejores según los críticos

Por ejemplo, en la lista realizada por más de 1.600 críticos, programadores, académicos y demás especialistas de todo el mundo son 6 las películas de ciencia ficción que aparecen (hay algunas que comparten puesto por haber recibido el mismo número de votos):

Sorprende especialmente la presencia de la ópera prima de Jordan Peele, ya que es cierto que fue muy aplaudida en el momento de su estreno, pero quizá resulte exagerado que se haya colado en una lista así, más aún si tenemos en cuenta otras ausencias de títulos tan míticos como 'Alien, el octavo pasajero', 'El planeta de los simios' o 'E.T., el extraterrestre'.

Las 5 mejores según los directores

En cambio, entre los directores solamente encontramos cinco, y cuatro de ellas ya estaban presentes en la lista de la crítica. Aquí son 480 los que han participado en la selección, incidiéndose en que todos ellos se encuentran entre los cineastas más relevantes del momento:

'2001: Una odisea del espacio' (puesto 1) 'Stalker' (puesto 14) 'La Jetée' (puesto 34) 'Blade Runner' (puesto 62) 'Olvídate de mí' (puesto 93)

Otros apuntes

Sí que en ambos casos aparecen otros títulos que entran de lleno en el terreno de la fantasía como 'El viaje de Chihiro' (puesto 75 en la lista de la crítica), pero aunque a veces esos dos géneros se mezclan, no creo que sea el caso. También he dejado fuera 'Mulholland Drive' (puesto 8 en la lista de la crítica y puesto 22 en la de los directores), presente en ambas listas, o 'Cabeza borradora' (puesto 53 en la lista de los directores) porque quizá haya algunos espectadores que las sitúen dentro de la ciencia ficción, sobre todo la segunda, pero yo y muchos otros no consideramos que sea el caso.

Teniendo todo esto en cuenta, ¿echáis en falta algún títulos en estas listas y os sobra alguna de las películas elegidas?

