Hace casi 50 años se estrenó un anime con un adorable mapache. Las consecuencias fueron devastadoras y en Japón aún no se han recuperado

Los mapaches nos encantan y son de esos animalillos que poco a poco se están dejando domesticar por el ser humano, pero lo cierto es que algunos países tienen una historia muy, muy complicada con ellos. Es el caso de Japón, porque aunque los mapaches puedan parecer adorables e inofensivos en 1977 se estrenó un anime que cambió el ecosistema japonés para siempre.

La moraleja correcta en el lugar equivocado

Se trata de la historia de 'Rascal the Racoon', basado en el libro 'Rascal: A Memoir of a Better Era' de Sterling North en el que el autor recordaba su infancia y cómo adoptó a un bebé mapache. Su autobiografía incluso tuvo una película de acción real de Disney, pero en 1977 también se adaptó en formato anime y fue un absoluto éxito en Japón.

Nippon Animation estrenó 'Rascal the Raccoon' ('Araiguma Rasukaru'), una serie de 52 capítulos del estilo de 'Ana de las Tejas Verdes' o 'Heidi' como parte de su World Masterpiece Theatre. Masako Nozawa, la legendaria voz de Goku, prestó su voz a Rascal y Hayao Miyazaki e Isao Takahata trabajaron en la serie mientras todavía estaban en la compañía.

Pero más allá de ser una pieza histórica, a la larga se convirtió en una maldición para Japón. El anime estaba protagonizado por un niño y su mascota, con un tono costumbrista, humor y muchísimo corazón para seguir sus aventurillas día a día. Así que pronto todo el mundo quiso su propio mapache.

El éxito de 'Rascal the Raccoon' hizo que muchas familias empezasen a importar mapaches desde Norte América para poder replicar la relación de Sterling y Rascal. La demanda era grandísima, y para 1981 se estima que mensualmente llegaban más de 1500 mapaches a las tiendas de mascotas de Japón.

El problema es que los mapaches son animales salvajes y no son fáciles de domesticar, y menos hace casi cincuenta años. Así que, al igual que Sterling North en su libro, muchos japoneses se dieron cuenta de no podían lidiar con ellos y terminaron devolviendo a sus mapaches a la naturaleza... y con ello introduciendo en Japón una especie invasora tremendamente peligrosa.

Sin los depredadores de su ecosistema natural en Norte América, los mapaches camparon a sus anchas en Japón. Los japoneses, por desgracia, descubrieron muy pronto que en realidad eran bastante peligrosos e incluso agresivos tanto con humanos como con otros animales. Sus manitas prensiles les permitían esquivar trampas y encima son animales tremendamente listos, con lo que resultaba muy difícil idear estrategias contra ellos. Además, se desenvuelven de miedo en entornos urbanos y se alimentan de lo que sea, y no tienen miedo al ser humano, con lo que era una receta ideal para el desastre.

Los mapaches importados se cargaron especies autóctonas, dañaron cultivos e incluso saquearon templos, además de que se reproducían rápidamente y multiplicaban sus números que da gusto. Cambiaron para siempre el ecosistema japonés, dañando especialmente a los tanukis, sus primos nipones, y suponían un gasto anual de miles de millones de yenes en daños, con lo que el gobierno del país no tardó demasiado en prohibir su importación.

Por desgracia, cuando el gobierno tomó cartas en el asunto ya era demasiado tarde. Y no fueron los únicos que sufrieron las consecuencias de importar mapaches fuera de Norte América, ya que los alemanes tuvieron que enfrentarse una situación muy similar al introducir esta especie invasora.

Aunque, curiosamente, los japoneses no se la tienen jurada ni a Rascal ni a los mapaches, que continúan siendo increíblemente populares en el país. Y es que 'Rascal the Racoon' continúa teniendo líneas de merchandise que se venden de miedo e incluso se celebró su 40 aniversario por todo lo alto con exposiciones y una tienda dedicada al anime. Incluso tuvo un curioso crossover con 'Shingeki no Kyojin' y otras series, con ilustraciones, peluches y todo tipo de colecciones de merchandise, así que en realidad no ha pasado de moda.

Curiosamente, tanto la biografía de North como el anime de 'Rascal the Raccoon' buscaban concienciar sobre la importancia de que los animales vivieran en paz en la naturaleza, lejos de la domesticación. Por ello muchos japoneses quisieron replicar el final de la historia y devolver a sus mascotas al bosque... Aunque no tuvieron en cuenta que se encontraban en el continente equivocado para hacerlo.

