Brendan Fraser presenta el estupendo tráiler de su nueva película bélica, donde se transforma en un héroe de la II Guerra Mundial

La carrera de Brendan Fraser ha resurgido durante los últimos años. Su Óscar por la excelente interpretación que hizo en 'La ballena' aún sigue reciente y hace bien poco se confirmó de forma definitiva su regreso en 'La momia 4'. Ahora vuelve con el tráiler de 'Pressure', una película bélica en la que se transforma en un héroe de la II Guerra Mundial.

Todo lo que sabemos sobre 'Pressure'

Basada en una obra de David Haig, 'Pressure' se centra en los días previos a la invasión de Europa por parte de las fuerzas aliadas. El desembarco de Normandia pende de un hilo, en concreto de un informe metereológico para determinar la viabilidad del ataque. El problema es que no hacerlo podría suponer el triunfo alemán...

Fraser da vida aquí al general Dwight D. Eisenhower, quien años después llegaría a convertirse en el 34º presidente de los Estados Unidos. Junto a él veremos a Andrew Scott, Kerry Condon, Chris Messina o Damian Lewis, quien ya demostró hace años sus buenas maneras en el género bélico liderando la excepcional serie 'Hermanos de sangre'.

Detrás de 'Pressure' tenemos a Anthony Maras, un cineasta australiano principalmente conocido por haber firmado 'Hotel Bombay' en 2018. Esperemos que aquí haya servido sacar provecho a una historia con potencial y al gran reparto que ha tenido a su disposición.

El estreno de 'Pressure' en Estados Unidos está previsto para el próximo 29 de mayo de 2026, desconociéndose por el momento cuándo podremos verla en los cines españoles.

