Si echamos de menos 'Black Clover', uno de los mejores animes de fantasía recientes está a punto de regresar a Crunchyroll con buenas dosis de magia y espadazos

Este 2026 promete ser tremendo para los fans de la fantasía. Entre muchas cosas, llega por fin el estreno de 'Witch Hat Atelier' y 'Black Clover' prepara su regreso. Pero no es el único anime de fantasía que tenemos de vuelta y uno de sus herederos más dignos estrena próximamente una segunda temporada.

Espada, hechicería y muchas ganas de brillar

Se trata de 'Wistoria: Wand and Sword', un proyecto muy ambicioso por parte de Actas y Bandai Namco Pictures para adaptar el manga de Fujimo Omori y Toshi Aoi. En 2024 se estrenó su primera temporada, y tras dos años de espera tenemos prácticamente encima el regreso del anime.

La segunda temporada de 'Wistoria' arrancará en abril de 2026, con la temporada de anime de primavera. Y, a menos que haya una sorpresa mayúscula, se espera que también podamos seguirla en Crunchyroll.

A pesar de que ha pasado un tanto desapercibida, 'Wistoria: Wand and Sword' se ha ganado un hueco muy merecidamente entre los mejores animes de fantasía recientes, especialmente si nos queremos alejar del género isekai. En la plataforma de Crunchyroll se encuentra entre los animes mejores puntuados, con una valoración de 4,8 estrellas sobre 5 y más de 117 mil críticas.

'Wistoria' sigue a Will Serfort, un chico que tiene una aptitud nula para la magia pero quiere formar parte de la élite de magos para proteger el reino. Así que intenta suplir su falta de magia a golpe de espadazo y con un conocimiento casi enciclopédico de todos los hechizos que existen. Una mezcla ideal para los fans de 'Naruto' y 'Black Clover' con más de un giro inesperado.

