No, 'Black Clover' nunca tuvo 4 temporadas. El anime de fantasía regresa por fin 5 años después, aunque hay confusión sobre si es la temporada 2 o la 5 (y hay un motivo)

Se ha hecho de rogar, pero ya sabemos que este 2026 regresa por fin 'Black Clover'. Uno de los mejores animes de fantasía recientes prepara nuevos capítulos tras tenernos en vilo cinco años, aunque en estos últimos años ha cambiado mucho en el mundillo del anime y parece que su vuelta está siendo un poco confusa.

Espera, ¿por dónde íbamos?

El anime de 'Black Clover' comenzó a emitirse allá por 2017 y se extendió a lo largo de 170 capítulos que se emitieron de manera casi ininterrumpida hasta que nos despedimos de la serie en 2021.

En su momento, cuando se anunció el regreso del anime, nos estábamos refiriendo a lo nuevo de 'Black Clover' como "temporada 5". Pero en los últimos meses Studio Pierrot, los responsables del anime, han querido zanjar la cuestión definitivamente y ahora estamos hablando de lo que se viene encima como "la temporada 2 de 'Black Clover". Pero aunque pueda ser un poco lioso en realidad tiene bastante sentido.

Porque lo correcto, técnicamente hablando, es que los nuevos episodios de 'Black Clover' signifiquen su segunda temporada, ya que desde Studio Pierrot nunca dividieron el anime en temporadas. Esta división de la serie en cuatro bloques fue cosa de las plataformas de streaming y de la distribución en formato físico de 'Black Clover', porque había que cortar el anime por algún lado y se usó el año de emisión como guía.

Por esto, en Crunchyroll y otras plataformas en las que se pudo ver en su momento 'Black Clover' a menudo teníamos todo el anime dividido en cuatro temporadas, aunque esta nunca fue una decisión por parte de los creadores. Y es que, al igual que 'Bleach' y 'Naruto', 'Black Clover' se emitía semanalmente de manera continua, por lo que sus primeros 170 capítulos técnicamente forman una única temporada.

Ahora, tras este parón de cinco años, Studio Pierrot sí que se está refiriendo a lo nuevo de 'Black Clover' como su segunda temporada. Y lo más seguro es que a partir de ahora el anime sí que mantenga este formato estacional como los animes más modernos, porque al fin y al cabo el estudio ya lo ha puesto a prueba de miedo con 'Bleach: Thousand-Year Blood War'.

Teniendo en cuenta las críticas hacia 'Black Clover' en su momento por su animación inconsistente, con bastantes bajones de calidad, es una buenísima noticia que se pase a un nuevo formato estacional para apostar por un acabado más puntero. Los primeros avances ya pintan tremendos, así que ahora nos falta esperar una fecha de estreno definitiva para entrar en esta nueva etapa.

