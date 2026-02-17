La primera película de Star Wars en 7 años presenta su nuevo tráiler. 'The Mandalorian and Grogu' promete aventura, humor y que le veamos aún más la cara a Pedro Pascal

Parece mentira, pero a lo tonto llevábamos ya casi siete años sin un estreno de Star Wars en cines, desde que se estrenase 'El ascenso de Skywalker' en diciembre de 2019. Una sequía cinematográfica que está a punto de descontinuarse con el estreno de 'The Mandalorian and Grogu', cuyo tráiler ya podemos ver.

Será el 22 de mayo cuando podamos ver el spin-off/continuación de 'The Mandalorian', la serie de Disney+ que ha sido responsable de revitalizar (bastante) la franquicia y cuya temporada 4 se quedó indefinidamente en el limbo. De hecho, esta película sustituiría a dichos episodios sin producir.

Pocas cosas se saben en torno a la trama. Después de los eventos de la temporada 3 de la serie, Din Djarin y Grogu se encuentran aliándose con la Nueva República en una época en la que los señores de la guerra dominan los planetas del borde exterior de la galaxia.

Dando la cara

Pedro Pascal encabeza la producción y parece ser que esta vez sí que será no solo de nombre sino que aparecerá en persona. Al menos en estos minutos de tráiler le hemos visto más la cara que en toda la serie. Anécdotas aparte, todo apunta a que será una aventura al más puro estilo del mandaloriano y su pequeño compañero.

Además, veremos a Sigourney Weaver como Ward, líder de los Adelphi Rangers de la Nueva República; Steve Blum repite como Zeb, un capitán anteriormente tripulante de la Ghost tal como le vimos en 'Star Wars Rebels'; Jeremy Allen White será Rotta the Hutt, el hijo de Jabba (a quien ya conocimos de pequeño en la película de 'Las guerras clon') y Jonny Coyne como un señor de la guerra imperial.

Dave Filoni y Jon Favreau repiten como el dúo dinámico detrás de 'The Mandalorian' como guionista y director, respectivamente.

