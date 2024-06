No, no es el beskar de 'The Mandalorian'. De qué raro material está hecho el sonriente casco del villano de 'The Acolyte'

'Noche', el quinto episodio de 'The Acolyte' no solo ha revelado al villano de la serie en un nada sorprendente giro. También nos ha mostrado que este no es solo poderoso con la Fuerza y diestro con el sable de luz... también tiene algo que pone, directamente, en desventaja a los jedis que se enfrentan a él. Por supuesto, a partir de aquí spoilers.

Y es que durante las luchas que hemos visto en este episodio hemos podido ver cómo una y otra vez los sables de los rivales del sith Qimir se cortocircuitaban al contacto ya sea con el casco o con los guanteletes. Algo a lo que reaccionaban atónitos los jedis... antes de "reiniciar" y ser finalmente demolidos en combate.

Cortosiscuito

Si bien podríamos pensar que se trata de alguna aleación con beskar, el resistente material propio de los mandalorianos (y hemos visto sus peculiaridades muchas veces en 'The Mandalorian'), este metal es bien distinto. Aunque no lo dicen, todo apunta a que se trata de cortosis, haciendo así su debut en live-action en el universo de Star Wars.

Tenemos entre manos un material tan poderoso como raro. Tan raro que los jedi ni lo tienen entre sus protocolos de defensa... de ahí la matanza que se ve en el capítulo. Además, se sugiere que, entre las habilidades del metal se encuentra el bloqueo de ondas telepáticas (es la excusa que le da Qimir a Sol para no quitárselo), lo cual recuerda a por qué Magneto usa casco.

Eso sí, más allá de sus propiedades, el problema por el que este metal no esté tan extendido y se use más no es solo por su rareza, es porque es relativamente frágil (tal como podemos comprobar en el capítulo) y, además, peligrosa en su forma no refinada (se supone que no se podría tocar con las manos desnudas). Sin embargo, había formas de usarlo de forma eficaz.

El cortosis apareció por primera vez en 1998, y debutó en el canon en 'Un nuevo amanecer', novela de John Jackson Miller que servía de precuela a 'Star Wars Rebels'. En 'Thrawn: Alianzas', Timothy Zahn narraba cómo durante las guerras clon al conde Dooku le contaron el modo de hacer armaduras con este material, algo que juntó al general Anakin con Mitth'raw'nuruodo. La misión para sabotear esta operación, e incapacitar las minas de extracción terminó con la devastación del planeta por culpa del cortosis subterráneo.

También lo hemos visto, más recientemente si cabe en cómics, a través de la recomendable serie de 'Doctora Aphra'. La Indiana Jones "malvada" de Star Wars se vio envuelta en una trama en la que se recuperaba la Null Blade, el arma legendaria con la que los Ascendentes (siervos del lado oscuro) pretendían derrotar a los sith durante la Era de los Sith (el periodo después de la Antigua República). Sin embargo, estos fueron aniquilados por los sith en Bar'leth antes de que el arma pudiese ser terminada.

En Espinof | Cómo Dave Filoni está allanando el camino para la Primera Orden en 'The Mandalorian'

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2024