"Lo que diga la gente en Twitter no es asunto mío". Amandla Stenberg habla con nosotros sobre su doble papel en 'The Acolyte', la nueva serie de 'Star Wars'

Puede que no te suene el nombre de Amandla Stenberg, pero la has visto muchísimas veces en pantalla en películas como 'Los juegos del hambre', 'Spider-man: cruzando el multiverso' o 'Muerte muerte muerte'... Y, a partir de este miércoles, se va a convertir en el runrún de todo el panorama seriéfilo con el estreno de 'The Acolyte', la nueva serie de 'Star Wars' en la que interpreta a dos hermanas gemelas enfrentadas en plena Alta República. Hemos podido hablar con ella y que nos cuente sus sensaciones a unos días de conocer el escrutinio del público. Aunque, por lo visto, tampoco es algo que le haga sufrir demasiado.

Libertad creativa en la Alta República

Espinof: Interpretas a dos personajes en la serie, una heroína y una especie de villana, ¿cuál disfrutaste más y por qué?

Amandla: ¡No puedo elegir! Estaría traicionando a uno de los dos. Es duro. Bueno, me encantó hacer toda la coreografía en las escenas de acción, fue realmente genial, así que me quedo con eso.

E: Hasta ahora, casi no habíamos oído hablar de este periodo de 'Star Wars', la Alta República. ¿Cómo se siente estar en la misma saga pero entrando en un territorio inexplorado? ¿Te has sentido más libre al no tener que ceñirte al periodo de las películas?

A: Sí, totalmente, creo que nos abrió las puertas a tener mucha libertad creativa, pero también nos permitió referenciar muchas cosas geniales que son canon en las novelas y los cómics de la Alta República. Es un momento fascinante en la galaxia y también nos permite hablar de cosas más teóricas que tendrán importancia más adelante en la saga, cuando nazca Anakin Skywalker.

E: Vamos a tener una película de 'The Mandalorian' mientras la saga se abre a nuevas ideas, ¿te gustaría que 'The Acolyte' acabara en la gran pantalla o crees que su sitio es la televisión?

A: Sería increíble. Quiero decir, 'The Mandalorian' es tan adorada que tiene todo el sentido para mí que vayan a hacer una película. Solo deseo que la gente conecte con nuestra serie tan profundamente. Sería increíble.

Twitter no es asunto suyo

E: ¿Y hay más historias que contar de estos personajes? ¿Crees que puede haber más temporadas de 'The Acolyte'?

A: Creo que Leslie [Hyland] ha escrito la serie para que puedas seguir a estos personajes potencialmente durante mucho tiempo y que evolucionen a lo largo de los años. Y esto que digo está basado en mis propias teorías de la conspiración, porque tengo muchas, se las lanzo a Leslie continuamente y... ¡muchas veces tengo razón! Pero espero que volvamos para la temporada 2. Sería un sueño hecho realidad, porque creo que el lugar al que llegamos al final de la temporada uno deja todas las semillas ya plantadas.

E: 'The Acolyte', cambia nuestra percepción de los Jedi un poco, nunca les hemos visto así. ¿Estás preparada para las críticas de los fans más acérrimos, o ni siquiera te vas a preocupar en leerlas?

A: ¿En Twitter, por ejemplo? No uso Twitter... No sé, no es asunto mío, y no lo digo de una manera turbia. Siempre estaré profundamente interesada en lo que los fans tengan que decir sobre la serie y cómo responden a ella, porque puede moldear la manera en la que la hacemos si seguimos con ella. Hay una respuesta bastante diferente de la gente que no la ha visto pero no se sienten receptivos a ella. ¡Pero no todo el mundo tiene que estar abierto a verla!

E: Doy por hecho que eres una fan de Star Wars, como casi cualquier persona, pero antes de la serie, ¿estabas familiarizada con el periodo de la Alta República?

A: No estaba familiarizada con la Alta República antes de conseguir este trabajo. Siempre adoré la trilogía de precuelas y me daba curiosidad cuando escuchaba hablar de Darth Plagueis El Sabio y este misterio en torno a la Inmaculada Concepción de Anakin Skywalker, los midiclonarianos y el ascenso de la Alta República. Pero no sabía mucho sobre ella porque solo había visto las series y películas en acción real. Y al ver 'Clone wars' y leer los cómics y novelas de la Alta República fue cuando empecé a entender más sobre el universo que se había creado aquí. Y creo que es una de las partes más interesantes de la saga.

En Espinof | Chí Vaca, un mono humanoide y Arturito: aquella vez que 'Star Wars' se proyectó en el Festival de San Sebastián

En Espinof | Las mejores películas de 2024