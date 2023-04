Cómo 'The Mandalorian' y Dave Filoni están allanando la llegada de la Primera Orden de la trilogía de 'Star Wars' de J.J. Abrams

Como alguien que por aquel entonces estaba poco familiarizado con el universo expandido de Star Wars (aunque años antes hicieron un buen borrón y cuenta nueva), recuerdo que cuando fui a ver 'El despertar de la fuerza' de J.J. Abrams salí del cine sintiendo que me faltaba algo que me explicase de dónde había venido esa Primera Orden.

Casi cuatro años después del final de la trilogía de Rey, por fin voy teniendo claro cómo ha surgido todo gracias al buen hacer de Dave Filoni. Y es que esta temporada 3 de 'The Mandalorian' parece tener claro que, además de contar el resurgir de los mandalorianos, transcurre en un momento clave para el futuro de la galaxia de George Lucas.

A llenar huecos con material de calidad

Capítulo a capítulo nos van dejando migas, referencias o, directamente, tramas que enlazan completamente con el renacer del Imperio. Tampoco es extraño. Como bien comentó alguno en la recapitulación de 'Los espías', el espectacular séptimo episodio de la presente temporada de 'The Mandalorian', Dave Filoni lleva dos décadas rellenando huecos y potenciando tramas y cosas pasadas algo por alto por las películas.

Comenzó con 'The Clone Wars', situada entre 'El ataque de los clones' y 'La venganza de los Sith'; continuó con 'Rebels', situada antes de 'La guerra de las galaxias' original y, ahora con la maquinaria de Disney+ detrás -contando con colaboradores de la talla de Jon Favreau-, está rellenando el hueco entre la primera y la tercera trilogía con 'The Mandalorian', 'El libro de Boba-Fett', 'Ahsoka' y la futura película que lo culminará todo.

Pero centrémonos en la serie protagonizada por Pedro Pascal como Din Djarin. Ya desde el principio teníamos en Moff Gideon (Giancarlo Esposito) un villano importante. Él era el responsable no solo de la Gran Purga de Mandalore, sino también de la captura de "El niño", nuestro Grogu, con el objetivo de que sirviese para los experimentos genéticos del Dr. Pershing.

El propósito de esos experimentos, o de la investigación secreta de Pershing y del interés de Gideon en ella fue quedando un poco en el aire, hasta esta temporada 3. Es este año en el que ya parecen tomar forma las teorías en lo que, además, empezamos a saber más de la Nueva República en 'El converso'. En ese episodio vemos que Elia Kane embauca al científico para recuperar el laboratorio portátil y continuar sus experimentos, prohibidos por el gobierno actual.

El Consejo Sombra

Episodio a episodio hemos ido sabiendo pequeños detalles y movimientos a lo largo de la galaxia, incluyendo unos droides cuya rebeldía ha sido programada por un antiguo ingeniero del Imperio. Sin embargo, el momento más claro de "Primera Orden, allá vamos" lo hemos tenido en 'Los espías', episodio en el que hemos visto al Consejo Sombra, un grupo de conspiradores que buscan derrocar la Nueva República.

Un Consejo fundado unos años después de la Batalla de Yavin y que se disolvió aparentemente tras la batalla de Jakku y la derrota definitiva del Imperio. Sin embargo, poco después debió ser refundada por nueve antiguos altos oficiales del Imperio. Sin embargo, excepto tres (y uno de ellos es Gideon) los demás nos son desconocidos.

Así, en el episodio vemos a Moff Gideon asistir a una reunión de este grupo de verdaderos creyentes en lo que debaten si es el momento de escalar sus acciones. Algunos no quieren llamar la atención, considerando que deben seguir pareciendo "caciques descoordinados", otros quieren avanzar en sus proyectos.

Pellaeon y el regreso de Thrawn

Entre los "puntos del día" nos encontramos el inminente regreso del Gran Admirante Thrawn, que anda de perfil bajo pero que se supone pieza clave como "Heredero del imperio". Aquí entra en juego Gilead Pellaeon (Xander Berkeley), mano derecha del dirigente, del que es muy leal.

No profundizan exactamente qué papel jugará Thrawn más allá de ser el "heraldo" de este regreso del Imperio pero será algo que explorará Filoni en la próxima 'Ahsoka', donde le veremos de antagonista encarnado por Lars Mikkelssen.

El proyecto Nigromante

Sin embargo, lo que quizás nos interesa más es el tercer miembro del Consejo nombrado: el comandante Brendol Hux (Brian Gleeson). Sí, os suena el nombre debido a que es el padre de Armitage Hux, el oficial al que vimos en las películas. Hux se desvela como responsable del Proyecto Nigromante o, al menos, de parte del mismo.

Si bien no sabemos del todo la amplitud total del Proyecto (de hecho a Gideon le vemos recorrer un pasillo con cubetas con cuerpos), que jugaba con los experimentos genéticos (ahí está el trabajo de Pershing y para qué querían la sangre rica en midiclorianos de Grogu), con esta alusión la serie nos ha respondido que, efectivamente, de aquí salió el "resucitado/clonado" Palpatine... y también derivados, como Snoke o (no está del todo claro) la propia Rey.

Es decir, Nigromante es una pieza fundamental (que no la única) para la irrupción de La Primera Orden y todo lo que acabó derivando en la tercera trilogía. El que pasa a partir de ahora es algo de lo que deberemos estar pendientes tanto en la tanda final de la temporada 3 de 'The Mandalorian' como en los próximos proyectos de Filoni. Pero me apunto.

