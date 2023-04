'The Mandalorian' (3x06): 'Star Wars' coquetea con 'Blade Runner' en un episodio que lo confía todo a la sobredosis de apariciones estelares y la fuerza de su tramo final

El sexto episodio de la tercera temporada de 'The Mandalorian' supone el regreso tras las cámaras de Bryce Dallas Howard, quien ya se ocupase en su momento de 'Santuario' y 'La heredera'. De hecho, su vuelta aquí a la serie de Disney+ no parece casualidad, pues a su manera se cierra un círculo iniciado en el anterior capítulo dirigido por la protagonista femenina de 'Jurassic World'.

Cuidado con los spoilers del episodio a partir de aquí.

Sin embargo, no nos adelantemos tanto, ya que es cierto que 'Soldados a sueldo' arranca mostrándonos qué ha sido de la flota de mercenarios que hasta hace no tanto lideraba Bo-Katan (Katee Sackhoff) y en la que todavía permanece Kosha Reeves (Mercedes Varnado), pero, por mucho que resulte curiosa la historia de amor aparentemente imposible que se incluye ahí, no deja de ser un recordatorio adicional de que el episodio volverá a centrarse más adelante en ellos.

Una etapa intermedia

Una vez zanjado eso, Jon Favreau, que en esta ocasión vuelve a firmar el guion en solitario, nos propone una aventura centrada en una investigación que trae a la cabeza 'Blade Runner', algo qua ya sucedió, aunque a un nivel diferente, en 'El converso', pero siempre manteniendo ese espíritu ligero propio de 'The Mandalorian'.

A priori, una oportunidad para seguir dando pasos en lo referente a ese lento resurgir del Imperio, pero a la hora de la verdad poco más que una excusa para llenar el episodio de apariciones especiales. Por mi parte, nunca voy a quejarme de ver en pantalla a Jack Black o Christopher Lloyd, pero tal y como está formulado el episodio, da la sensación de que esa parte central tiene más interés en quiénes aparecen en pantalla que en lo que se va a contar al espectador.

Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el uso que se hace aquí de Grogu, cuyos poderes están al servicio de una escena que reincide en esa impresión que apuntaba antes. A eso hay que sumar la excesiva facilidad con la que se neutraliza la amenaza que representa el separatista interpretado por Lloyd, quien siempre existe la posibilidad de que reaparezca más adelante en la serie, pero ahora mismo tampoco parece haber un motivo para ello.

Al final, todo ello no deja de ser un paso intermedio que Favreau impone a modo de prueba para que Bo-Katan se gane el derecho para un encuentro con sus antiguos aliados. Y es que en 'Soldados a sueldo' se mantiene la impresión que comentaba la semana pasada mi compañero Jorge sobre el hecho de que Din y Grogu por momentos quedan reducidos a la condición de comparsas de lujo.

Ese desenlace lleva aún más allá esa sensación, pues Din perfectamente podría haberle entregado la Espada Oscura a Bo-Katan varios episodios atrás. A fin de cuentas, ese tecnicismo al que alude el personaje de Pedro Pascal se produjo hace ya varios episodios y el único motivo real para no entregárselo hasta ahora es el efecto dramático que supone de cara a que esos mandalorianos díscolos vuelvan a reconocer la autoridad de Bo-Katan.

Al menos, el enfrentamiento previo entre Bo-Ktan y Axe (Simon Kassianides) sí tiene la fuerza y el sentido del espectáculo que el resto del episodio no termina de conseguir, ya que como aventura de transición no destaca lo suficiente en lo individual más allá de las apariciones especiales y como preparación para lo que esté por venir deja con un sabor de boca agridulce. Y es que ver a Bo-Katan de nuevo en el poder era inevitable pero también algo que tenía ganas de ver, pero la forma de llegar a ello ha sido un poco decepcionante.

