'The Mandalorian' (3x05): la serie de Disney+ atraviesa el ecuador de su temporada más gris con un buen episodio lleno de acción que consolida su arco

La temporada 3 de ‘The Mandalorian’ era uno de los eventos más esperados por los fans de Star Wars, pero el resultado de audiencia está siendo algo decepcionante, a pesar de tener un buen comienzo que aumentó expectativas de lo que estaba por lo que estaba por venir; sin embargo, los guionistas parecían haber dejado caer la inercia en el espeso episodio 3, que desvió el enfoque de la narrativa principal, y aunque el episodio 4 recuperó rápidamente el hilo.

Sin embargo, en el conjunto queda la impresión de que están experimentando un poco a ciegas y el precedente viene desde ‘El libro de Boba Fett’, que se convirtió en la temporada 2.5 de esta y ha creado confusión entre algunos de los que no siguieron el spin off. Aunque ahora vuelve a estar centrado en Din Djarin y Grogu, ahora que Bo-Katan es oficialmente parte del clan, la mirada se ha expandido y deja la impresión de haber perdido la sencillez que convertía la serie en un perfecto artefacto de evasión.

Acción que nunca decepciona

La temporada 3 ha introducido el tema de la redención de Bo-Katan y Din Djarin y, tras un episodio con aventura y una criatura gigante, vimos que la serie tomaba visos de comedia involuntaria con Grogu dando saltos y pasando tiempo con el Armero, en el enésimo momento meme con el muñeco, en el que tocaba ponerle una armadurita. Por lo demás, ahora personajes como Carson, Greef Karga y otros han tenido más tiempo para brillar mientras que vemos más enfoques de la Nueva República.

El episodio 5 muestra más sobre el crecimiento de los mandalorianos como pueblo. La ciudad de Greef Karga es nuevamente asediada por piratas en Navarro liderados por Gorian Shard, una especie de Davy Jones de la franquicia Piratas del Caribe con algas en vez de tentáculos, quien busca venganza por lo que sucedió en el primer episodio de esta temporada. La ciudad es bombardeada y la gente corre por sus vidas hacia las llanuras de lava. Karga pide ayuda y su mensaje de socorro llega a un puesto avanzado de la Nueva República.

Durante mucho tiempo los fans de Star Wars han querido ver más de los mandalorianos en acción y en este episodio se cumple con creces. Todas las escenas del grupo luchando contra los piratas en Nevarro son espectaculares, aunque gran parte de lo que sucede era predecible. Pero los planes de cebo y señuelo es el tipo de estrategia que convierte la serie en un divertimento impecable. Hay pistas que nos sugieren que Moff Gideon podría reaparecer, incluso se sugiere que los mandalorianos podrían haber estado involucrados en su rescate.

Despejando una trama general

Surgen teorías como si los Nite Owls convertidos en mercenarios, son los desertores de Bo-Katan, o si por el contrario son renegados imperiales que intentan culpar a los guerreros mandalorianos ya oprimidos y dispersos. Lo que está claro es que los guerreros acorazados de Mandalore quieren forjan un nuevo camino hacia el futuro y dejar atrás sus viejas costumbres, pero su violento pasado está siempre presente. El surgimiento del Mythosaur mueve al Armero a comenzar una nueva era y recuperar Mandalore, pero el fantasma de Gideon continúa persiguiéndolos.

Es posible que no haya un verdadero progreso en la serie hasta que esa trama termine, pero mientras, Favreau siembra las semillas del próximo arco de The Mandalorian en los momentos finales. En cualquier caso, parece que tanto Mando y Grogu son dos espectadores más de excepción dentro de una trama en la que su papel no entra más allá de aparecer y ser partícipes. Algo curioso, puesto que el final de la temporada 2 jugó la carta de las emociones y la relación entre ellos y a tres episodios del final, parece más centrado en una escala más general.

Algo que empieza a convertir ‘The Mandalorian’ en una serie de Star Wars más parecida a otros spin offs de animación que han sido tradicionalmente más enfocados a los fans de los universos expandidos y consumidores habituales. Hay muchos millones, efectividad y cuidado en los efectos, pero cada vez se aleja más de un proyecto abierto enfocado a captar a nuevos aficionados, estrechando el nicho galáctico de tal forma que hasta las películas de Abrams y Howard empiezan a verse a lo lejos con cierta nostalgia.

