Qué ver si te gusta 'The Mandalorian': 3 westerns fundamentales que han sido principal inspiración de la exitosa serie de 'Star Wars'

Ya está aquí otra vez la serie favorita de todo el mundo. No, esta vez no hablamos de 'The Last of Us', aunque sí que tenemos a Pedro Pascal entre medias. 'The Mandalorian' regresa a Disney+ para volver a convencer a los fans que el universo de Star Wars tiene mucha viabilidad en la pequeña pantalla y el streaming. Aunque 'Andor' le ha adelantado por la derecha en ese aspecto, así que ahora tiene más que demostrar.

Para ello, va a tener que recurrir a sus mejores armas. Una es su exploración de personajes y mundos alejados de lo que era la línea principal seguida por las películas. La otra es su claro aroma de western añejo, retomando referentes que ya marcaron a la película original para poder dar un enfoque fresco a los mismos. Westerns como estos tres que hoy recuperamos, que han marcado a la serie de una manera o de otra, y que se pueden ver en streaming.

'Raíces profundas' ('Shane', 1953)

Dirección: George Stevens. Reparto: Alan Ladd, Jean Arthur, Van Heflin, Brandon De Wilde, Jack Palance.

Es posible hacer una defensa de 'Raíces profundas' como uno de los westerns más presentes en la cultura actual a través tanto de series como 'The Mandalorian' como películas como 'Logan', que hacen una reverencia evidente a la impresionante película de George Stevens. Obra clave para establecer una figura como la del pistolero en toda su complejidad.

El héroe que rechaza su condición, moviéndose en el terreno del antihéroe, que luego va aceptando su papel como defensor de los débiles por su notable habilidad. Hay mucho del hastiado Shane en el mandaloriano de Pascal, quizá de manera más especial que todos los aventureros heroicos que a regañadientes cumplen con lo que es debido. Aunque no tengan la certeza de que la paz que dejan sea duradera.

Ver gratis en RTVE Play | La crítica en Espinof

'Por un puñado de dólares' ('Per un pugno di dollari', 1964)

Dirección: Sergio Leone. Reparto: Clint Eastwood, Marianne Koch, Gian Maria Volonté, Wolfgang Lukschy.

De igual manera que el complejo Shane configura por completo el viaje que sigue nuestro protagonista cazarrecompensas en la serie, su aire enigmático y tenaz viene directamente del Hombre sin nombre de Clint Eastwood en la memorable Trilogía del dolar. Aunque en la primera película sí reciba el lacónico nombre de Joe, podría perfectamente ser uno de esos anónimos pistoleros cuyo impacto se nota en los poblados que visitan.

Sergio Leone deja influencias del cine de samurais, especialmente de 'Yojimbo', otra influencia clave para 'The Mandalorian' y para Star Wars en general. Con ello no sólo logra darle un aroma y una estética única a 'Por un puñado de dólares', sino que le permite introducir en el género personajes poco convencionales que, a la postre, se vuelven claves en la imagen colectiva que tenemos de una película del Oeste. Y, además, hace la película entretenidísima a rabiar.

Ver en Amazon Prime Video, en FlixOlé y en Movistar+ | La crítica en Espinof

'Dos hombres y un destino' ('Butch Cassidy and the Sundance Kid', 1969)

Dirección: George Roy Hill. Reparto: Robert Redford, Paul Newman, Katharine Ross, Strother Martin.

Pero no todo tienen que ser talentosos hombres actuando en solitario en el salvaje Oeste. También hay espacio para una bella relación de amistad y química entre protagonistas para hacer más simpática la incertidumbre existencia del aventurero. Está presente en la dinámica entre el mandaloriano y su joven aprendiz, como también lo estaba en 'Dos hombres y un destino'.

La imprescindible obra de George Roy Hill con exquisito guion de Willaim Goldman marcó un antes y un después en el género, desde su agradable sentido del humor hasta sus decisiones más a contracorriente, como la hermosa canción de Burt Bacharach que le da un carisma diferente a la historia. Paul Newman y Robert Redford están excelentes en sus respectivos roles, poniendo la guinda a una película imprescindible.

Ver en Disney+ | La crítica en Espinof