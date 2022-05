Qué ver de Star Wars: dos grandes series y una película recomendada en Disney+ que expandieron todo lo que podía ofrecer la franquicia galáctica

El 4 de mayo es la fecha clave para todos los aficionados de Star Wars ("May the 4th be with you" en variación del clásico "May the force be with you"). Una ocasión perfecta para celebrar todo lo que la saga galáctico ha sido, pero también apreciar todo lo que todavía puede ser. Aunque en ocasiones haya tendido hacia la complacencia, otorgando lo esperado por los fans sin salirse del renglón, hemos tenido grandes producciones de Star Wars que han dado una extensión interesante a las ideas originadas por George Lucas.

Por eso, en esta fecha especial, destacamos estas dos series y una película recientes que expandieron las posibilidades de un producto de Star Wars, incorporando ideas y estilos que enriquecieron la saga. No todas fueron comprendidas, pero eso no debería restarles estima a estas tres grandes propuestas disponibles en streaming.

'Star Wars: The Clone Wars' (2008 - 2020)

Creadores: Dave Filoni, George Lucas, Henry Gilroy. Reparto: Matt Lanter, Ashley Eckstein, James Arnold Taylor, Dee Bradley Baker, Catherine Taber.

Las precuelas dejaron sensación de oportunidad perdida de explorar realmente los tiempos previos a la instauración del Imperio galáctico. No porque George Lucas no plantease cosas interesantes, que las hubo, pero la ejecución dejó que desear. Pero creó un terreno fértil que luego Dave Filoni aprovechó durante una década desde el apartado animado.

'The Clone Wars' supo encontrar provecho en las rendijas que dejaba aquella trilogía de películas, enfatizando el carácter de aventuras con una notable animación, sin renunciar a los mensajes políticos que Lucas quería explorar en sus películas. A lo largo de ocho años dio otra vida a personajes clásicos mientras introducía y desarrollaba otros nuevos, como el maravilloso personaje de Ahsoka Tano, y daba simpáticas historias que, a la larga, se están convirtiendo en piedra fundacional para estos futuros años de la saga de Lucasfilm. Un triunfo.

'Star Wars: Los últimos Jedi' ('Star Wars: The Last Jedi', 2017)

Director: Rian Johnson. Reparto: Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher

Por supuesto que esta inclusión que va a traer polémica, pero vale la pena incidir en ello. Rian Johnson ha conseguido explicar mejor la grandeza que tiene Star Wars en su película más de lo que el festival de referencias de J.J. Abrams jamás pudo soñar. 'Los últimos Jedi' explora los elementos fundacionales de la franquicia con curiosidad, pero también con cierto sentido crítico.

¿Se puede seguir ganando con aquello que antes triunfó? Johnson lo cuestiona para establecer nuevo territorio a explorar para la saga, sin dejar de hacer una entretenida y desenfada película de aventuras. Consigue desarrollar ideas para una nueva generación de personajes mientras que ofrece dudas, conflictos y claroscuros interesantes a los veteranos. Reflexiones incómodas para los que profesan devoción religiosa militante a un libro de reglas ya algo podrido por la humedad y el paso del tiempo. Johnson se atrevió a soñar con un ilusionante futuro galáctico donde todos tenemos cabida, pero se topó una negativa beligerante. Al menos ha hecho la película más objetivamente bonita visualmente de todas.

'The Mandalorian' (2019 - Actualidad)

Creador: Jon Favreau. Reparto: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Giancarlo Exposito.

Al final si hubo espacio para el consenso para un nuevo producto de Star Wars. Incluso los más escépticos que ven aquí un impactante escaparate de futuros muñequitos que sumar a la lista de deseos de Amazon tuvieron que bajar la voz ante la aventura clásica de Jon Favreau. 'The Mandalorian' se beneficia de tratar con personajes en los márgenes del conflicto mayor de la galaxia para hacer un fabuloso relato con aroma a los western que tímidamente inspiraron a Lucas.

De vez en cuando debe hacer unos guiños de rigor, introduciendo elementos conocidos que den cierto confort que, irónicamente, hacen que una galaxia muy, muy lejana parezca cada vez más, más pequeña. Pero son detalles puntuales en un acierto total, que divierte con su formato de "la aventura de la semana" y crea una de las relaciones más sólidas de la saga y de la televisión actual. Incluso 'El libro de Boba Fett' pasó de ser un aburrido trámite a algo entretenido cuando decidió convertirse en la temporada 2.5 de esta serie. Así de perfectamente trazada está.

