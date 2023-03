'The Mandalorian' (3x01): Pedro Pascal busca la redención en un espectacular episodio que deja de lado su componente de aventura de la semana

La temporada 3 de 'The Mandalorian' ha tardado más de dos años en llegar a Disney+, pero es justo recordar que llegó un punto en el que 'El libro de Boba Fett' se transformó y parecía más una continuación de la serie protagonizada por Pedro Pascal que cualquier otra cosa. De hecho, el regreso de 'The Mandalorian' se entiende regular sin haber visto esa otra historia del universo de Star Wars.

Además, esta nueva entrega de 'The Mandalorian' apuesta por un enfoque diferente a sus predecesoras, ya que al menos su primer episodio ha dejado un poco de lado su naturaleza de aventura de la semana para presentar un arco argumental con un mayor recorrido. El objetivo es que Din Djarin consiga la redención por haber transgredido el código de honor de los mandalorianos, pero todo apunta a que va ser algo casi imposible de conseguir.

Ojo con los spoilers de aquí en adelante.

Así es 'El apóstata'

El arranque de 'El apóstata' juega con la posibilidad de estar viendo el momento en el que el personaje de Pascal comenzó su andadura como mandaloriano, pero lo cierto es que todo no es más que un señuelo para que Din haga una aparición triunfal y salve a todos de una tremenda bestia con forma de cocodrilo gigante que parecía imparable hasta su llegada. Es entonces cuando se ponen todas las cartas encima de la mesa y Din inicia su nueva aventura.

A partir de ahí casi todo son contratiempos para el protagonista, desde el fallido reencuentro con IG-11 para luego dejar esa trama de lado -esperamos que sea temporalmente, pues todo apunta a que algún futuro episodio se centrará en Din intentando hacerse con un circuito de memoria para el droide- hasta el incidente con los piratas espaciales. Ahí es donde Jon Favreau, que escribe en solitario el guion de 'El apóstata', se acuerda de que uno de los puntos fuertes de 'The Mandalorian' es la diversión del momento.

Desde esa primera confrontación de Greef Karga (Carl Weathers) con uno de ellos sobre un aspecto tan trivial como que ese edificio sea ahora una escuela en lugar de un bar en el que emborracharse hasta esa escaramuza espacial, todo ahí funciona para añadir algo más de ligereza al asunto y que no todo el episodio sea una gran presentación para lo que esté por venir. Especialmente acertado es el duelo en el que 'The Mandalorian' nos recuerda una vez más sus raíces en el género del western.

Además, la serie se acuerda de cerrar otros frentes como explicarnos por qué no hay ni rastro de Cara Dune. Recordemos que Gina Carano fue despedida de forma fulminante de la serie tras los polémicos comentarios que hizo en redes sociales, por lo que ya sabíamos que su personaje no iba a aparecer en esta tercera temporada, pero al menos tampoco han optado por la solución fácil de cargársela, por lo que siempre queda la puerta abierta a un muy improbable regreso en el futuro. Tampoco es que a la actriz le vaya precisamente bien lejos de 'The Mandalorian'...

Por último, la secuencia final sirve para reconducir la historia hacia lo que realmente le interesa a Favreau en 'El apóstata': Din no está dispuesta a rendirse en su camino hacia la redención. El reencuentro con Bo-Katan era su primera gran oportunidad por conseguirlo pero la realidad ha sido otra, ya que el personaje interpretado por Katee Sackhoff poco menos que ha aceptado su derrota y se muestra totalmente apática ante la posibilidad de cumplir el objetivo que antes marcaba su vida.

Es evidente que la espada oscura está llamada a jugar un papel importante en episodios venideros, pero antes de eso va a tocar una nueva dosis de triste realidad para Din, ya que poco misterio tendría esta tercera temporada si Mandalore no está envenenado y puede redimirse tan fácilmente -o que aunque lo esté, todas esas promesas de una posible redención sean poco menos que un engaño, algo que encaja con la visión algo desencantada que ofrece Bo-Katan-. Veremos.

En resumidas cuentas

'El apóstata' es un eficaz episodio de introducción que cuenta con varias escenas espectaculares, algo que sin duda debemos en parte al buen hacer tras las cámaras de Rick Famuyiwa, e introduce un nuevo camino para el personaje de Pedro Pascal que al menos a mí ha logrado engancharme. Tampoco creo que este inicio de temporada haya sido una maravilla, pero sí que me ha alegrado reencontrarme con la serie de Disney+ y me ha dejado con ganas de más.