La última película de Gina Carano tras su expulsión de 'Star Wars' es calificada como "sinsentido woke" por parte de sus fans, que la llaman "Johnna Wick"

Cuando ves fantasmas en todos los lados, al final es normal que esos fantasmas se vuelvan contra ti. Es lo que le ha pasado a Gina Carano, que ha pasado de ser una abanderada del movimiento anti-woke a ser represaliada por sus fans por... bueno, por ser demasiado woke. Recordemos que tras ser campeona de artes marciales mixtas y participar en películas como 'Indomable', 'Fast & Furious 6' o 'Deadpool' acabó recalando en 'The mandalorian', asegurándose un futuro en la saga 'Star Wars' con spin-off prácticamente confirmado. Si no fuera porque sus propias redes sociales la condenaron a marcharse fuera de la franquicia.

Pronombres Beep/Bop/Boop

No voy a aburriros recordando aquello que pasó hace dos años, pero basta saber que el momento en que comparó ser conservador en América con los judíos en el Holocausto fue suficiente para que Disney no quisiera saber más de ella. En ese mismo momento, se convirtió en una estrella para el movimiento anti-woke, como una de las pocas actrices que eran capaces de decir "la verdad". Poco después anunció su primera película junto al grupo mediático de Ben Shapiro, The Daily Wire. En un golpe de ironía, 'White knuckle' no llegaría a rodarse porque Carano se negó a utilizar mascarillas y seguir los protocolos contra el Covid.

"A tomar por culo, me quitaré de mi sindicato. Hagamos una película en Montana donde no puedan pillarnos", dijo Carano, convencida de que una multitud la apoyaba en las sombras. Dicho y hecho: así es como nació 'Terror on the prairie', en la que la actriz hacía doblete como productora y en la que debutó el hijo de Daniel Day-Lewis, Gabriel-Kane. Sus fans no podían estar más emocionados al ver que una cinta les hablaba directamente a ellos, y, además, se ahorraba todas las medidas de prevención contra el Covid.

La película se estrenó en cines solo en Rusia y los Emiratos Árabes Unidos, donde recaudó unos impresionantes 13115 dólares, mientras que en Estados Unidos apareció directamente en el servicio de streaming de The Daily Wire. La empresa afirmó que su idea no era hacer películas políticas, sino productos que todos los americanos pudieran disfrutar. Gran error. Cuando tu público pide sangre, hay que dársela... o te la sacará.

Johnna Wick

"Viendo esta película", escribía un fan de The Daily Wire en IMdB, "ha hecho que me de cuenta del patrón que se está formando con las películas de la empresa. Todas siguen a personajes femeninos "fuertes e independientes" que o bien tienen que rescatar a los hombres que son incompetentes, o vencer a los hombres que son malvados. Si quisiera este mensaje feminista iría a Hollywood, tienen un montón de estas. Se supone que es The Daily Wire, una empresa que defiende los valores tradicionales contra el Hollywood woke". Era solo el principio de un montón de reseñas con las que, si no supiéramos la película de la que hablan, podríamos dudar si se refieren a una rodada por la empresa más conservadora de Estados Unidos o al 'Cazafantasmas' de 2016.

"No es diferente a una película de Disney que tiene una protagonista femenina antipática que se supone que nos tiene que gustar"; "Mujeres fuertes como Arnold en Terminator o Predator matan a hombres débiles. Johnna Wick"... Cuando hasta una película filmada por el medio más conservador de Estados Unidos te parece woke, es posible que el problema no esté en el cine precisamente. No es la única crítica hacia la película, claro: no deja de ser un western de bajísimo presupuesto rodado en menos de un mes. Y se nota.

Carano ha hecho una película más después de 'Terror on the prairie', y esta sí que es política: 'My son Hunter' es una biografía de Hunter Biden tan objetiva como solo podría hacerla Breitbart News, un medio aún más ultraconservador fanático de la teoría de la conspiración que en el pasado apoyó a periodistas neonazis y que es una de las mayores fuentes de desinformación de Internet. Junto a la actriz está Laurence Fox, un actor que se opuso a las protestas del Black Lives Matter, a la vacunación del Covid y que fundó un partido político de derechas en Londres para protestar contra "la corrección política extrema". Solo consiguió un 1,9% de los votos y tuvo que disolverlo. Lo mejor de cada casa.

Hunter x Hunter

En realidad, la historia de Fox no es diferente a la de muchísima gente en Internet: en 2019 afirmó que después de ver vídeos de YouTube se "radicalizó contra la cultura woke y la corrección política". Ah, sí, también tuiteó una imagen de la bandera gay con una esvástica pintada encima. Si a estas alturas aún tenéis ganas de ver 'My son Hunter', toda vuestra.

Para que os hagáis una idea del nivel, The Guardian dijo de ella: "Escribir una crítica sobre una película como 'My son Hunter' se siente como castigar al niño que hace sonidos de pedos al fondo de la clase". No deja de ser un poco triste que una persona que podría tener ahora mismo un spin-off de 'The Mandalorian' y ser famosa en condiciones se vea abocada a hacer este tipo de subproductos solo porque está convencida de que es lo que su base de fans quiere.

Personalmente, me da igual si piensas que expresiones como "agenda", "movimiento woke", "inclusión forzada" o "go woke go broke" tienen sentido o no, o si sientes que al decirlas formas parte de una multitud silenciosa. De hecho, no me cabe duda que en los comentarios pueden surgir bastantes "multitudes silenciosas" pidiendo mi cabeza o practicando el consuelo de los mediocres: insultar. Las migajas con las que se tiene que conformar Gina Carano demuestran que este siempre fue un grupúsculo ruidoso. Y que, por mucho que te rebeles contra "lo woke" siempre habrá alguien pidiendo aún más, en un ciclo sin fin de conspiranoia y falta de escrúpulos. Tiempos raros los que nos han tocado.