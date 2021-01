Star Wars pone orden a todo el universo iniciado por George Lucas con una nueva línea temporal dividida en seis eras

El universo de 'Star Wars' está en constante expansión desde que Disney comprase Lucasfilm, por lo que los límites fijados hasta ahora se estaban quedando un tanto escasos. Y es que la saga creada por George Lucas estaba dividida hasta ahora en tres etapas, mientras que ahora pasa a contar con seis eras.

Fue en 2019 cuando se concretó que el universo de Star Wars estaba dividido en la Era de la República, la Era de la Rebelión y la Era de la Resistencia, coincidiendo que cada una de las tres trilogías coincidía con una de ellas, dejando un poco en el aire la ubicación en la misma de, por ejemplo, 'The Mandalorian' y 'Solo: Una historia de Star Wars', pero Lucasfilm ha querido aclarar cómo queda exactamente todo.

A veces una imagen dice más que mil palabras, pero por si no os ha quedado del todo claro, vamos a proceder a desgranar cada una de esas seis eras que podéis ver más arriba:

La alta república

Seguro que os ha llamado la atención que no haya ni un solo título dentro de la primera era. Ahí habrían encajado muy bien varios títulos del universo expandido de Star Wars que Disney decidió cargarse para jugar con el universo sin tantas restricciones previas.

Por ahora no hay señales de que esto vaya a explorarse de forma audiovisual, pero sí que ha comenzando a publicarse una serie de novelas y cómics bajo el nombre 'The High Republic' que prometen profundizar en los años previos a lo que pudimos ver en 'La amenaza fantasma'. Por ahora, estará formada por las novelas 'Light of the Jedi', 'A Test of Courage' e 'Into the Dark' y los cómics, 'Star Wars: The High Republic' y 'Star Wars: The High Republic Adventures'.

La caída de los jedi

Básicamente podríamos decir que es la etapa que cubre desde la aparición de Anakin Skywalker hasta la creación y ascenso al poder de Darth Vader junto al Emperador Palpatine, ya que incluye la trilogía de precuelas dirigidas por George Lucas entre 1999 y 2005, amén de todo lo relacionado con las guerras clon.

El reino del imperio

Hay cierto vacío en estos años en los que el Imperio fue adueñándose del control de la galaxia. Por ahora, solamente 'Solo: Una historia de Star Wars' encajaría, pero eso pronto se remediará con 'The Bad Batch', la nueva serie animada de la franquicia desarrollada por Dave Filoni que funcionará a modo de spin-off de 'The Clone Wars' y que se estrenará en una fecha por determinar de 2021.

La era de la rebelión

La mítica trilogía original sería el esqueleto de esta etapa, en la que también hay cabida para 'Rogue One: Una historia de Star Wars', precuela directa del Episodio IV, y 'Star Wars: Rebels', serie animada emitida entre 2014 y 2018 que nos da una pista importante sobre la corta duración de El reino del imperio, ya que su historia arrancaba 14 años después del final de 'La venganza de los Sith'.

La nueva república

Los años en los que orden parece haberse restablecido en la galaxia, aunque 'The Mandalorian' nos ha dejado claro que puede que el Imperio fuese derrotado, pero eso no supuso que algunos de sus seguidores sigan haciendo de las suyas. La ya anunciada serie de Boba Fett también debería inscribirse aquí y es probablemente la etapa que más va a explorar Disney+ con sus series en acción real.

El ascenso de la Primera Orden

La trilogía de secuelas realizada por Disney es el principal baluarte de esta etapa, aunque en ella también hay un lugar privilegiado para 'Star Wars: Resistance', serie de animación ya finalizada de dos temporadas en las que seguimos las aventuras de un espía de la resistencia que tiene que completar una misión que le ha encargado Poe Dameron, quien cuenta aquí también con la voz de Oscar Isaac.

Un crecimiento incesante

Por ahora son esas seis las eras en las que se divide Star Wars, pero no descartéis que en un futuro cercano tengan que seguir ampliándolo, porque para empezar dudo mucho que Disney no vaya a querer explorar lo que sucede en esa galaxia muy muy lejana tras lo sucedido en 'El ascenso de Skywalker'.

Vía | Xataka