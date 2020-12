'The Book of Boba Fett' no es la temporada 3 de 'The Mandalorian': Disney confirma la nueva serie de Star Wars y quién está a bordo

El final de la segunda temporada de 'The Mandalorian' nos dejó varias sorpresas, pero la que ahora nos interesa es que incluía una escena post-créditos en la que anunciaba el estreno de 'The Boof of Boba Fett' para diciembre de 2021. La conclusión más razonable era que se trataba de un nuevo spin-off, pero este fin de semana ha surgido cierta confusión al respecto que ahora Disney ha resuelto.

Disney ha lanzado a través de la cuenta oficial de Disney+ en twitter aclarando que 'The Book of Boba Fett' es una nueva serie ambientada en la misma cronología que 'The Mandalorian'. Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodriguez serán sus productores ejecutivos, mientras que Temuera Morrison y Ming-Na Wen darán vida a los dos grandes protagonistas de la función.

El motivo de la duda es que ya se había anunciado que la tercera temporada de 'The Mandalorian' se iba a estrenar en diciembre de 2021. Entre eso y que el desenlace de la segunda temporada dejaba una clara sensación de final de una etapa seguro que llevó a algunos espectadores a creer que la siguiente tanda de episodios iba a ser un corte brusco respecto a lo visto hasta ahora para centrarse en Boba Fett.

De esta forma, tendremos ración doble de series de Star Wars en diciembre de 2021, y dada la cercanía entre ambas, no conviene descartar la posibilidad de un crossover. A priori parece que va a ser demasiado sencillo crear un pequeño evento en Disney+ como para que sus responsables desaprovechen esa oportunidad..