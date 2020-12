La tercera temporada de 'The Mandalorian' anuncia su fecha de estreno en Disney+ antes del final de la segunda

Todavía falta un episodio para que la segunda temporada de 'The Mandalorian' llegue a su fin, pero en Disney no han querido esperar para anunciar la fecha de estreno de la tercera. La mala noticia es que habrá que ser pacientes, ya que la siguiente tanda de capítulos de la serie no llegará a Disney+ hasta Navidades de 2021.

De esta forma, la tercera temporada de 'The Mandalorian' se extenderá hasta 2022, convirtiéndose en la primera que no empieza y acaba el mismo año. Tengamos en cuenta que Disney tuvo la suerte de poder acabar el rodaje de la segunda antes de que estallase la pandemia de coronavirus, pero esto obviamente ralentizó los ritmos de la tercera, de ahí ese pequeño retraso en la fecha de lanzamiento.

La noticia ha sido confirmada por Kathleen Kennedy, actual presidenta de Lucasfilm, quien, obviamente, no ha dado ningún detalle sobre el argumento de esta tercera temporada. A fin de cuentas, todavía no sabemos si Mando logrará rescatar a Baby Yoda de las garras de Moff Gideon antes del final de la segunda temporada...

Precisamente Giancarlo Esposito, el actor que da vida a Gideon en la serie de Disney+, afirmó hace unos meses que será en la tercera temporada cuando la serie empiece a dar respuestas más jugosas sobre lo que sucede en la serie. También dejó bastante claro que al menos habrá una cuarta, así que tenemos 'The Mandalorian' para rato.

Vía | Collider