'The Mandalorian': Boba Fett también tendrá su propio spin-off de Disney+ y se estrenará en diciembre de 2021

Disney anunció hace unos días varias series de Star Wars, pero quedaba la sensación de que se había guardado un as en la manga con el personaje de Boba Fett. Ahora tiene todo el sentido del mundo que así haya sido, ya que el final de la segunda temporada de 'The Mandalorian' ha servido para anunciar su propio spin-off titulado 'The Book of Boba Fett' que veremos en diciembre de 2021.

De esta forma, la serie de Boba Fett llegará a Disney+ el mismo mes en el que está previsto el estreno de la tercera temporada de 'The Mandalorian', algo que incremente la posibilidad de un crossover con un episodio doble en el que uno transcurra en una serie y su continuación en la otra. Eso sí, todavía no se sabe nada concreto al respecto, pero sí que tenemos una pista muy importante que para muchos será un spoiler:

Si ya habéis visto 'El rescate', octavo y último episodio de la segunda temporada de 'The Mandalorian', espero que hayáis seguido viendo cuando aparecen los títulos de crédito finales, ya que a mitad de los mismos podemos ver a Boba volviendo al palacio de Jabba el Hut, donde liquida a Bib Fortuna para convertirse en el nuevo líder criminal de Tatooine, contando para ello con la inestimable ayuda de Fennec Shand.

De esta forma, queda claro que la historia de 'The Book of Boba Fett' transcurrirá de forma íntegra o al menos mayoritaria en Tatooine y que tanto Temuera Morrison y Ming-Na Wen volverán a dar vida a Boba y Fennec. Habrá que esperar para descubrir cuáles son sus planes y también para conocer más detalles sobre este esperado spin-off.