Mi libro favorito de Stephen King ha tardado 46 años en dar el salto al cine. Por qué 'La larga marcha' promete ser una de las mejores películas de ciencia ficción y terror de 2025

Los amantes del cine y de Stephen King están de enhorabuena, ya que antes de que acabe 2025 se estrenarán tres películas basadas en obras suyas con muy buena pinta. La primera es 'La vida de Chuck' con Mike Flanagan tras las cámaras, suficiente para estar deseando verla. La segunda es 'The Running Man', nueva versión a cargo de Edgar Wright de la novela que ya sirviera como base para 'Perseguido', el mítico thriller de ciencia ficción protagonizado por Arnold Schwarzenegger. La última es 'La larga marcha', primer salto a la gran pantalla de mi novela favorita del Rey del Terror.

'La larga marcha' pertenece a ese reducido grupo de libros que King firmó inicialmente bajo el seudónimo de Richard Bachman y es una distopía que propone una sádica competición con la que se adelantó a las de 'Battle Royale', 'Los juegos del hambre' o 'El juego del calamar': cada año 100 jóvenes participan en una carrera en la que puedes caminar por debajo de cierta velocidad o serás ejecutado. Quien sobreviva al final será proclamado vencedor.

Camina o muere

Publicado por primera vez el 3 de julio de 1979 -aunque fue en realidad la primera novela escrita por King cuando aún estaba en la universidad-, el camino de 'La larga marcha' al cine ha sido bastante complicado. Fue en 1988 cuando empezó a hablarse de una adaptación que habría dirigido George A. Romero, pero el proyecto no fructificó. Tiempo después fue Frank Darabont quien estuvo a punto de hacerla, pero el director de 'Cadena perpetua', 'La milla verde' o 'La niebla', todas ellas adaptaciones de la obra de King, no logró sacarla adelante.

Es una verdadera lástima que un proyecto con estas posibilidades haya ido dando tumbos por Hollywood, ya que una buena versión de 'La larga marcha' puede ser apasionante. Ya no es que cuenta con una gran premisa, es que la novela original ahonda bastante bien en la experiencia de la carrera a través de los ojos de Garraty, el personaje principal que en la película cuenta con el rostro de Cooper Hoffman ('Licorice Pizza').

Además, la galería de personajes que rodean al protagonista también resulta muy estimulante, tanto aquellos más cercanos a él -el personaje de como aquellos que tienen un función más de antagonistas. Ahí reconozco que siempre tuve una enorme antipatía hacia Stebbins, el personaje que en su versión cinematográfica Garrett Wareing, hasta el punto de nunca haberme olvidado de su nombre. Pocas veces me ha pasado algo así.

Claro está, reproducirlo eso de forma fidedigna en una película no va a ser precisamente sencillo, pero Francis Lawrence tiene experiencia con este tipo de relatos -suyas son todas las películas de 'Los juegos del hambre' salvo la primera- y confío en que haya hecho un buen trabajo. Además, tiene una buena baza en el hecho de que el guion corra a cargo de JT Mollner, máximo responsable de 'Strange Darling', una de las grandes sorpresas del cine de terror del año pasado.

Por supuesto que todo eso no es garantía de nada y que 'La larga marcha' bien podría acabar siendo otra de esas adaptaciones de la obra de Stephen King que no pasaría si nunca hubiesen existido. Por ahora tenemos un tráiler que no luce nada mal y la esperanza que hayan sabido aprovechar un material de primera. Yo quiero creer y espero tener que esperar poco para comprobarlo, ya que en Estados Unidos se estrena el 12 de septiembre de la mano de Lionsgate, pero Diamond Films todavía no ha anunciado su fecha de llegada a los cines españoles.

