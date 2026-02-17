El final de 'Cumbres borrascosas', explicado por su directora: "Trata sobre la profundidad del sentimiento humano"

La nueva versión de 'Cumbres borrascosas' ha vuelto a conquistar los cines con siendo una de las más comentadas de los últimos años. La novela de Emily Brontë, publicada en 1847, ha sido llevada a la pantalla en numerosas ocasiones, pero la nueva versión dirigida por Emerald Fennell -con Margot Robbie y Jacob Elordi como Cathy y Heathcliff- ha decidido tomar un camino distinto.

La película apuesta por concentrar toda su fuerza en la historia de los amantes trágicos y prescindir de la segunda mitad de la novela, una decisión que ha reabierto el debate sobre qué parte del libro es realmente esencial. Y Fennell lo tiene claro: si otras versiones han intentado abarcarlo todo, la suya prefiere capturar el corazón trágico del relato, aunque eso implique sacrificar su estructura y el desenlace.

Por supuesto que habrá spoilers del desenlace de la película

Un final distinto al de la novela

La directora ha defendido abiertamente su decisión de no adaptar la totalidad del libro. "Cuando se observan no solo otras adaptaciones cinematográficas de esto, sino también la canción de Kate Bush, las litografías de Balthus o muchas ilustraciones contemporáneas, la mayoría tienden a centrarse en Cathy y Heathcliff", explicó en medios como Entertainment Weekly. Y, de hecho, para Fennell, ahí está el verdadero cierre emocional de la obra. Aunque reconoce que "haría una miniserie que abarcaría todo el proceso en 10 horas", también admite que en el formato cinematográfico "tienes que tomar ese tipo de decisiones difíciles".

En cuanto a la relación entre los protagonistas, no hay reconciliación romántica ni futuro compartido. La película culmina con Heathcliff junto al cuerpo sin vida de Cathy, en una escena devastadora. A diferencia del libro -donde la muerte de Cathy sucede a mitad de la narración y la historia continúa-, la película convierte ese momento en su punto final.

Por otro lado, uno de los grandes conflictos emocionales gira en torno al embarazo de Cathy. Aunque retoma su relación con Heathcliff tras casarse con Edgar Linton, el bebé no es fruto de ese reencuentro. Cathy le confiesa que ya estaba embarazada antes de que él regresara. La revelación marca un punto de no retorno entre ambos y acentúa la sensación de oportunidad perdida que atraviesa toda la historia.

Y el tramo final es especialmente oscuro. Tras descubrir que Heathcliff se ha casado con Isabella, Cathy cae en una profunda depresión, sufre un aborto espontáneo y termina muriendo de sepsis. Durante su deterioro, Heathcliff le escribe cartas que nunca llegan a ella y cuando por fin corre a verla, ya es demasiado tarde. La película convierte su muerte en el clímax absoluto, reforzando la idea de un amor que está condenado desde el principio.

Fennell ha explicado que su visión responde a la naturaleza circular del propio relato: "Empieza donde termina y termina donde empieza. Es eterno y cíclico, y por eso no hay final -incluso cuando hay un desenlace terrible, triste y trágico, no es realmente un fin- porque eso es lo que transmite el libro". Para la directora, la historia "trata sobre la profundidad del sentimiento humano y cómo existe de forma profunda, no solo física". Su adaptación puede dejar fuera media novela, pero apuesta por encapsular la parte más pasional y devastadora de un clásico que, casi dos siglos después, sigue inspirando nuevas lecturas.

En Espinof | La nueva "Cumbres Borrascosas" esconde un detalle casi imperceptible en su título: la película con Margot Robbie y Jacob Elordi no pretende ser una adaptación fiel

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026