Antes de que Park Chan-Wook nos hablase de un asesino desempleado pudimos ver la misma historia en una de las mejores películas de inicio del siglo XXI

Las frustraciones económicas del presente se han canalizado en el cine en un peculiar fenómeno de películas que se han catalogado como “eat the rich”, incluyendo desde entretenimientos comerciales adultos a películas de autor que plantean la lucha de clases de manera frontal y hasta jaranosa. Una temática común que, de tan repetida, se acerca a perder filo y propósito.

Hablamos claro de películas con aspiración a causar una reacción, más que tener un pulso de las tensiones del momento y a donde se dirigen. ‘No hay otra opción’ de Park Chan-Wook nos muestra de manera divertida y astuta como el “eat” no se dirige hacia arriba sino hacia los lados del estrato económico y social, sobre todo en una situación de desempleo. Pero antes de todo eso ya estuvo ‘Arcadia’.

El hacha laboral

El coreano adapta ahora la misma novela de Donald Westlake que ya adaptó con bastante perspicacia y humor negro Costa-Gavras en 2005. Con José García en el rol principal esta película, que extrañamente no se encuentra ahora para ver en plataformas, se adelantó de manera increíble a la crisis económica y de desempleo que estaba por producirse.

Quince años después de haberse establecido como uno de los altos ejecutivos de una fábrica de papel, Bruno Davert es despedido junto a cientos de empleado en una purga disfrazada de “reestructuración”. Con más de cuarenta años y con una familia y estatus que mantener, la falta de oportunidades para encontrar un puesto de trabajo similar le llevará a medidas extremas para deshacerse de su competencia en la industria papelera.

Es posible que el fenómeno de la crisis desatada en 2008 haya hecho mucho más “premonitoria” las frustraciones y conflictos del protagonista, aunque su manera de canalizarlos no caiga en lo que podríamos denominar como realismo social. ‘Arcadia’ refleja con adecuada mala baba el abandono de un sistema capitalista que maximiza beneficios y deja cuerpos como si fuera lastre para optimizarse, obligando a una situación de competencia casi por unas migajas.

‘Arcadia’: desesperación homicida

Es un interesante punto de inflexión para un cineasta político como Costa-Gavras, que suele reflejar los abusos del sistema centrándose en fuerzas estatales y policiales abusivas. Aquí hace el primero de sus esfuerzos (irregulares) por explorar el sistema económico como la autoridad tirana del presente, consiguiendo aquí los resultados más punzantes y divertidos.

El trabajo de José García mantiene el adecuado equilibrio entre desesperación, autoengaño y torpeza que tiene la película de Park Chan-Wook, no dando mucho pie a un protagonista con el que empatizar pero sí uno que resulta entendible. ‘Arcadia’ es una estimable joya un poco injustamente olvidada que sigue siendo interesante rescatar en el presente.

