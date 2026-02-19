Bad Bunny protagonizará su primera película: 'Porto Rico', un western caribeño que ya ha fichado a Edward Norton, Javier Bardem y Viggo Mortensen

Hace unos días Bad Bunny nos dejaba una actuación explosiva en la Super Bowl reivindicando su herencia portorriqueña, pero ahora va a tener otra oportunidad en la gran pantalla. Benito Martínez Ocasio, como firma su trabajo como actor, ya ha hecho mucho más que pinitos en el cine y la televisión, pero pronto tendrá su primer papel protagonista en un western ambientado en Puerto Rico.

Rodeado de pesos pesados

Se trata de 'Porto Rico', que ha sido descrita como Deadline como un "drama histórico y un épico western caribeño". Además de ser la primera película que protagonizará Bad Bunny, también es el debut como director del rapero René "Residente" Pérez Joglar, que ha co-escrito el guión con el guionista de 'Birdman' Alexander Dinelaris.

Martínez Ocasio estará en buena compañía, porque ya se ha confirmado que el reparto también incluirá a Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton. Además, Alejandro G. Iñárritu servirá de productor ejecutivo.

'Porto Rico' se ambientará a finales del siglo XIX y se basa en la vida del revolucionario José Maldonado Román, también conocido como "Águila Blanca". En su lucha contra el colonialismo, termina liderando una banda de ex-presidiarios, con lo que tenemos material de sobra para un drama histórico con un trasfondo potentísimo.

Se espera que tanto Bardem como Norton y Mortensen interpreten a personajes relacionados con sus propios países, España y Estados Unidos. Aunque Norton y Mortensen también son hispanohablantes y puede dar un puntillo extra a sus actuaciones.

'Porto Rico' lleva en desarrollo desde 2023 y por ahora no tiene una fecha de estreno concreta, pero definitivamente va a merecer la pena tenerla en nuestros radares.

