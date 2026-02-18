"Destrozaron el libro". El hijo de JRR Tolkien odió las películas basadas en 'El señor de los anillos'

Dirigida por Peter Jackson, la trilogía de 'El señor de los anillos' ya forma parte de la historia del cine. Las películas conquistaron a público y critica, arrasando en taquilla y ganando 17 Oscars, incluyendo el de mejor película para 'El retorno del rey'. Obviamente, es imposible contentar a todo el mundo y la saga tuvo detractores entre los fans de J.R.R. Tolkien. Entre los que no quedaron contentos con la adaptación, ninguno es más importante que Christopher Tolkien, el hijo del escritor que creó la legendaria Tierra Media.

"Tolkien se ha convertido en un monstruo"

No es ningún secreto que los herederos del autor, a través de la Tolkien Estate, no quedaron muy satisfechos con el trabajo de Peter Jackson pero Christopher John Reuel Tolkien no se cortó y en 2012 fue más allá con sus declaraciones, haciendo público su desagrado hasta la adaptación cinematográfica. Cabe recordar que él no era solamente su hijo, sino que fue el principal protector de la obra de Tolkien y editor de muchos de sus textos.

Poco antes del estreno de 'El Hobbit: Un viaje inesperado', Christopher Tolkien desveló que se había negado a reunirse con el cineasta neozelandés después de ver 'El señor de los anillos', declarando que "destrozaron el libro para hacer una película de acción para personas de 15 a 25 años". Es de suponer que le bastó con ver la primera entrega de la trilogía...

Un detalle muy curioso de esta historia es que, en 1969, J.R.R. Tolkien decidió vender los derechos de 'El señor de los anillos' y 'El hobbit' a United Artists porque el dinero que recibió a cambio, poco más de 100.000 libras de la época, iban a permitir que sus hijos pudieran pagar el impuesto de sucesiones después de su fallecimiento, hecho que no se produciría hasta 1973.

Este acuerdo fue el que permitió que Peter Jackson rodase su saga muchos años después, lo cual no sentó nada bien a Christopher Tolkien, quien al parecer tenía una visión muy distinta de la obra de su padre. Reflexionando sobre el impacto causado por la adaptación de 'El señor de los anillos', el hijo del escritor opinaba que los valores del libro habían sido arruinados por la "comercialización" de la industria del cine.

"Tolkien se ha convertido en un monstruo, consumido por su popularidad y absorbido por el absurdo de la época. El abismo que se ha abierto entre la belleza y la seriedad de la obra, y en qué se ha convertido, me supera. Tal grado de comercialización reduce a la nada el alcance estético y filosófico de esta creación. Solo me queda una opción: apartar la mirada", dijo Christopher Tolkien.

El hijo y editor de J.R.R. Tolkien murió el 16 de enero de 2020. Para entonces, Amazon ya había conseguido los derechos para sacar adelante otra ambiciosa adaptación del material, la serie 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', que ya prepara su tercera temporada en Prime Video. Nunca sabremos qué habría dicho de ella Christopher Tolkien, pero cabe señalar que la Tolkien Estate está implicada en la producción así que deben estar más contentos que con la trilogía cinematográfica de Peter Jackson.

