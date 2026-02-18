Daniel Radcliffe blinda a los nuevos actores de 'Harry Potter' y ruega a la prensa que dejen de preguntarles por los originales. "Dejadles seguir adelante"

Llevamos tanto tiempo hablando de la serie de 'Harry Potter' que parece increíble que aún tengamos que esperar un año para poder verla en HBO Max. Y eso que todavía no hemos visto ni siquiera una foto oficial, ni un tráiler, ni absolutamente nada más allá de la confirmación del reparto: de hecho, cada vez que vemos a Dominic McLaughlin aún se nos hace extraño, una sensación que cambiará (esperemos) con el paso del tiempo. Daniel Radcliffe, desde luego, está seguro de ello.

Avada Kedavra, reparto de siempre

Hace ya 15 años que Radcliffe colgó su capa de invisibilidad tras el estreno de 'Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 2', y ha sabido reconducir su carrera por lugares totalmente inesperados hasta quitarse el sambenito de ser el eterno niño mago. Sin embargo, claro está, no puede evitar que le pregunten al respecto en cada entrevista. Y él lo acepta... pero también quiere proteger al nuevo reparto, tal y como ha contado en ScreenRant.

Cuando seleccionaron a estos chicos, se generó todo un revuelo en Internet del tipo: "¡Tenemos que cuidar de ellos!". Si realmente lo piensas, una de las cosas que puedes hacer es no preguntarles por nosotros (por mí, Emma y Rupert) todo el tiempo. No me gustaría ser un fantasma extraño en la vida de estos niños. Dejadles seguir adelante, va a ser algo nuevo y diferente. Estoy seguro de que Dominic lo hará mejor que yo.

No es la primera vez que habla en términos de no querer ser "un fantasma" en la vida de estos niños, y tiene todo el sentido del mundo: ni él quiere estar en los titulares constantemente relacionado con el personaje al que dio vida, ni quiere que esos niños tengan que escuchar su nombre siempre. Por supuesto, es inevitable, y en su estreno estaremos todos comparando, pero hay que apreciar el intento.

Y no es que Radcliffe esté precisamente en contra de que se haga esta serie. De hecho, está contentísimo por un motivo totalmente egoísta: "Probablemente se lo pondré a mi hijo para que no tenga que verme. Creo que será más divertido, probablemente lo disfrute más... Odio verme, normalmente. Me gustaría ver más las primeras películas porque ya estoy muy alejado de ellas. Cuando tenía 18, estaba avergonzado por mi yo de 10 u 11 años". Y sí, todas estas declaraciones caerán en saco roto: en 2027 tendremos decenas de preguntas a Radcliffe sobre la serie de HBO y a los actores nuevos sobre los originales. No hay magia que pueda con eso.

