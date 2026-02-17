Warner Bros. Discovery da un ultimátum a Paramount: solo tiene 7 días para mejorar la oferta de Netflix u olvidarse de comprar la compañía

Mientras seguimos esperando el colapso de la industria audiovisual tal y como la conocemos entre inteligencias artificiales llegadas desde China con potencial para ponerlo todo patas arriba y operaciones comerciales multimillonarias, el caso de Warner Bros. Discovery y Netflix ha vuelto a reabrirse después de que la compañía de David Zaslav haya dado una suerte de última oportunidad a Paramount Sydance.

A principios de diciembre de 2025 se oficializó la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix por un montante de 82 700 millones de dólares —que se dice pronto— después de una pugna entre el gigante del streaming y Paramount Skydance, el otro gran estudio interesado en hacerse con WBD y sus jugosas licencias, plataformas y canales de televisión.

Tres meses después, la operación parece lejos de estar cerrada, ya que, en un giro inesperado de los acontecimientos, la cúpula de Warner ha dado a Paramount un comodín para hacer una última oferta con un valor superior al que ofrece la de la Gran N del streaming. De este modo, podrán comprobar si los intentos del estudio por boicotear la transacción mediante una OPA hostil y otras maniobras tienen detrás una viabilidad real o simplemente son, comúnmente hablando, un farol.

No obstante, para frenar las posibles expectativas que puedan existir en Paramount SkydanceDesde, la cúpula de Warner Bros. Discovery envió la siguiente misiva a su directiva, dejando caer que no creen que puedan mejorar la propuesta de Netflix y que su prioridad es cerrar la venta con los de Ted Sarandos.

Para que quede claro, nuestro consejo no ha determinado que su propuesta tenga probabilidades razonables de dar lugar a una transacción superior a la fusión con Netflix

Seguimos recomendando nuestra transacción con Netflix y mantenemos nuestro pleno compromiso con ella. [No obstante], agradecemos la oportunidad de entablar un diálogo con ustedes y determinar con celeridad si Paramount Skydance puede presentar una propuesta vinculante y ejecutable que aporte un valor superior.

Una vez tendida la mano, Paramount tiene hasta el día 23 de febrero para demostrar que su interés en Warner Bros. Discovery es real o para, de una vez por todas, retirarse y dejar que los entresijos de la industria sigan su curso. Curso que, por cierto, puede poner en jaque los modelos de distribución tal como los conocemos.

