El último gag del sofá en 'Los Simpson' responde a una pregunta que nos hemos hecho durante los últimos 18 años, pero creo que es tan grotesco como innecesario

¿Queréis sentiros viejos? Ahí va un dato que os va a romper por dentro: el inicio "nuevo" de 'Los Simpson', ese que está en alta definición y empieza con Jimbo y Kearney cortándole la cabeza a la estatua de Jebediah Springfield, ya lleva casi el mismo tiempo emitiéndose que el "de toda la vida" (contando que la temporada 1 tenía un inicio diferente, son 18 años contra 19 que duró el original). Y claro, en una serie que lleva emitiéndose desde 1989, es normal que mezclemos, cambiemos y confiemos en nuestra memoria más de lo que deberíamos.

Precaución, amigo conductor

Esta introducción viene dada de que, en el nuevo gag del sofá, vemos qué pasa después de que Marge atropelle a Homer con el coche en esta secuencia de inicio: el patriarca de la familia llega al sofá totalmente manchado de sangre y con cristales clavados, diciéndole a su familia, mientras desfallece, "¿Cómo estáis sentados ahí? ¡Vuestra madre me ha atropellado! ¿Cómo no me habéis visto en el garaje? ¡Estaba corriendo y gritando aterrorizado! Tengo madera en todos los sitios". En realidad, es un chiste más digno de 'Padre de familia' que de 'Los Simpson', pero después de 37 temporadas, hay que darse con un canto en los dientes viendo que, al menos, tienen alguna idea original.

Los comentarios al vídeo en redes sociales se alegran de que haya habido una resolución a esa famosa escena después de 37 años, pero lo cierto es... que tan solo llevamos viéndolo desde la temporada 20: en los primeros 19 años de 'Los Simpson', cuando Marge entraba con el coche en el garaje, Homer huía por la puerta. Un efecto Mandela en toda regla, vaya. Este gag del sofá, el último reducto que le queda a la serie para seguir siendo popular entre las generaciones venideras, no es el único que ha roto con la cuarta pared (aunque sí el más doloroso de ver).

Por ejemplo, en la temporada 11, Marge se encuentra con la firma de Matt Groening a la izquierda de la pantalla y la borra, solo para que el showrunner aparezca en pantalla y vuelva a firmar; en la temporada 27 hay un episodio en el que Patty, la hermana Marge, duerme en el sofá, y Homer responde "¡Pero ahí es donde hacemos nuestros gags del sofá!", y en la 5, la familia apalea el logotipo de Fox que aparece a un lado de la pantalla. No es nuevo, pero en el intento (algo desesperado) por mantenerse relevantes, por fin han mostrado un poco más del mundo tras esos míticos gags.

Los tipos de gags del sofá

Aunque, para ser honestos, los más recordados no son los que rompen con la cuarta pared, sino de dos tipos. El primero y más viral, claro está, es el de los crossovers y los artistas invitados. A lo largo de los años han contado, haciendo sus propias versiones de los personajes, con gente como Don Hertzfeldt ('It's such a beautiful day', 'World of tomorrow'), Banksy, Guillermo del Toro, Sylvain Chomet ('Bienvenidos a Belleville'), Michal Socha, Bill Plympton o los equipos de 'Robot Chicken' y 'Rick y Morty', que metieron a la familia amarilla en el tono de sus series. También ha habido crossovers con 'Star Trek', 'Bob's Burgers', 'X-Men' (¡con cameo de Stan Lee!), 'Futurama', 'Los Picapiedra' o 'Minecraft'.

La segunda son los de toda la vida, los que cimentaron el legado del gag del sofá y los que delatan nuestra edad: la familia bailando en un espectáculo de vodevil, el tributo a 'Superagente 86', el pie de los Monty Python aplastándoles, el homenaje al 'Relativity' del artista M.C. Escher, la familia encontrándose con ellos mismos sentados, empujando el sofá (y la pared) lejos de la pantalla, todos los habitantes de Springfield juntos en la misma habitación o, simplemente, todos cayéndose por un agujero... Y es que, a veces, menos es más.

En realidad, este último gag de 'Los Simpson' con Homer recubierto de sangre es bastante paradigmático de lo que se ha convertido la serie en los últimos años: un hervidero que mezcla buenas ideas con propuestas grotescas y que se ha ido convirtiendo de manera lenta, pero en ocasiones inequívoca, en una especie de copia de 'Padre de familia', subiendo el humor burdo y la nostalgia, permitiendo que los chistes (y los episodios) fabulosos sean la excepción. ¿Es curioso? Sin duda, pero ni siquiera representa los años dorados de la serie... por más que alguna gente esté convencida de que sí. Ay, Homer, para lo que hemos quedado.

