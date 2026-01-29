O la amas o la odias, pero la gente sigue atiborrándose de 'Padre de familia' y ahora un galardón lo demuestra

2025 fue un gran año para la animación en el streaming. Según los ARTEY Awards de Nielsen, la agencia norteamericana analítica de audiencias, el año estuvo definido en gran medida por 'Bluey' (por segundo año consecutivo) en Disney+ y 'Las guerreras KPOP'. La cinta de Netflix ha sido un éxito cultural inesperado, asegurándole una continuación y alcanzando los 20.600 millones de minutos visionados.

Por raro que parezca, el único creativo que se ha llevado algo en estos premios no tiene nada que ver con las obras mencionadas, tampoco con 'Stranger Things' u otros enormes éxitos estrenados este año pasado. El honor se lo ha llevado Seth MacFarlane. El creador detrás de 'Padre de familia' y 'Padre made in USA' ha sido llamado el ídolo streaming del año, una categoría inaugural en esta edición.

No es tampoco por ninguna serie nueva suya que hayamos pasado por alto. Desde la agencia dan el premio a aquellos creadores, actores, productores o guionistas cuyo trabajo mantiene una gran audiencia a través de distintas plataformas. En sus datos destacaban que 'Padre de familia' ha sido la segunda serie de animación adulta más vista en Estados Unidos (la primera era 'Bob's Burger'), y la séptima serie más vista en general. 'Padre made in USA', por su parte, tomaba el tercer puesto. Esta además se quedaba a las puertas de llevarse la serie más bingeada del año, con una media de 143 capítulos por persona.

Alumna gamberra de 'Los Simpson', el tiempo ha permitido a 'Padre de familia' tener su propio legado fuera de la sátira histriónica de la fórmula de Groening. En los últimos tiempos ha casado muy bien con la audiencia de streaming, mientras que la familia Simpson ha ido perdiendo algo de fuelle. En 2025 'Los Simpson' no consiguió entrar entre las 20 series más vistas del año, hueco que sí consiguieron las tres que repiten este año. Desde Nielsen hallaban también que 'Padre de familia' ha sido la serie más vista entre espectadores entre 18 y 34 años, por lo que hay un par de generaciones que ya parecen estar sintiendo nostalgia por ella.

Más allá de la animación, MacFarlane también acumulaba visionados en sus trabajos como productor de cine. Hasta 2 mil millones de minutos se vieron el año pasado de películas como la nueva 'Agárralo como puedas', 'Ted' o 'Mil maneras de morder el polvo'. En la era del streaming, el conteo de minutos por usuario parece haberse establecido como el método más fiable de medir la audiencia ante la falta de la infraestructura tradicional de parrilla televisiva.

